El Ayuntamiento respalda la celebración del 102º aniversario del Real Jaén

El concejal de Deportes, José María Álvarez, y miembros del equipo de gobierno han asistido a la celebración del 102 aniversario del Real Jaén CF y a la presentación de la tercera equipación del equipo para la próxima temporada, de color morado.









El acto encabezado por el director general de la entidad, Fran Anera, se ha celebrado en la calle Bernabé Soriano, en la que el club cuenta con su tienda oficial, y ha contado con la presencia de ex dirigentes, antiguos jugadores y muchos aficionados y peñistas. No han faltado tampoco los responsables actuales del club y una representación del cuerpo técnico, empleados y miembros de la primera plantilla. Tres de ellos, “Agus” Alonso, Pablo de Castro y Óscar Lozano, han hecho las veces de modelo.



Como no podía ser de otra manera, los presentes han soplado las velas de una tarta decorada con el escudo del Real Jaén CF y, a buen seguro, todos han deseado el ascenso de categoría en el menor tiempo posible. Posteriormente, los participantes han podido disfrutar de un cóctel.