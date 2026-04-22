Toros en Palos de la Frontera: se prevé lleno con precios 'simbólicos' para ver a David de Miranda

Este fin de semana, Palos de la Frontera celebra sus fiestas en honor a San Jorge Mártir con un evento taurino que ha desatado la locura. El Coso del Descubrimiento acogerá el sábado una corrida de toros con un cartel de lujo y a precios casi simbólicos, con entradas desde los 18 euros y la más cara a 25 euros. La expectación es máxima y quedan muy pocas localidades a la venta.

El empresario Jorge Buendía, gestor de la plaza, ha confirmado en los micrófonos de Herrera en COPE en Huelva el éxito de la convocatoria. "El lunes en aproximadamente y apenas 2 horas acabamos todas las entradas de sombra. Ha sido una locura", explicó. Aunque todavía quedan entradas de sol disponibles, Buendía anticipa que "a este ritmo, en un par de días agotaremos también las localidades".

David de Miranda, en su mejor momento

El gran reclamo del cartel es la presencia del diestro onubense David de Miranda, que comparte tarde con Diego Urdiales y Víctor Hernández para lidiar seis toros de la ganadería de Villamarta. El torero de Trigueros llega en un estado de forma excepcional, convertido en un referente a nivel nacional.

Está llamando a las puertas de ser lo que llamamos figuras del toreo" Javier García Vaquero Crítico taurino

El crítico taurino Javier García Vaquero asegura que de Miranda "está llamando a las puertas de ser lo que llamamos figuras del torero, que son los que mantienen la fiesta". Por su parte, Buendía destaca que el torero "está demostrando un nivel superlativo" y compite con los mejores. "Tiene muy claro que ya no quiere bajarse del carro y el nivel que está dando es el de una máxima figura del toreo", añade el empresario.

Un cartel con grandes alicientes

Además de la presencia de David de Miranda, la corrida presenta otros atractivos, como el debut en la provincia de Huelva de la ganadería de Villamarta y del torero riojano Diego Urdiales. Completa el cartel el joven Víctor Hernández, quien viene de triunfar en la Feria de Sevilla y toreará próximamente en San Isidro.

Buendía ha confesado tener "muchísima ilusión" puesta en la corrida de Villamarta, reseñada desde el pasado mes de noviembre. El evento se ha consolidado como un referente nacional, logrando llenar la plaza durante veinte años consecutivos, un "éxito sin precedente" según el propio empresario.