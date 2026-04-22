La Policía Nacional frustra un asesinato inminente y detiene a dos extorsionistas en Huelva

La Policía Nacional ha detenido en Huelva a dos varones como presuntos autores de un delito de extorsión y amenazas graves. La intervención se ha producido gracias a un dispositivo policial de urgencia que ha permitido salvaguardar la vida de un ciudadano que había solicitado auxilio ante el temor real de ser agredido.

Una deuda de drogas como trampa

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 7 de abril, cuando un hombre acudió a dependencias policiales para denunciar que estaba siendo víctima de graves amenazas por parte de dos individuos. Según su relato, los agresores se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad derivada de su adicción a las drogas.

La estrategia de los extorsionadores consistía en suministrarle sustancias para, posteriormente, exigirle el pago a precios muy superiores, llegando a duplicar o triplicar la supuesta deuda. Ante la imposibilidad de la víctima para hacer frente a los pagos, los ahora detenidos intensificaron las coacciones.

La situación llegó a un punto crítico cuando le advirtieron de que "acabarían con su vida de manera inminente". De hecho, la víctima alertó a los agentes de que los agresores planeaban acudir a su domicilio en un plazo aproximado de dos horas para cumplir su amenaza.

Operativo policial de urgencia

Ante la gravedad y el riesgo inminente para la integridad física del denunciante, la Policía Nacional activó de forma inmediata un dispositivo con agentes de paisano y uniformados. La rápida coordinación y el despliegue operativo permitieron localizar y detener a los presuntos autores antes de que pudieran consumar sus amenazas.

Con esta actuación se ha logrado evitar un posible hecho de gravedad, garantizando la seguridad de la víctima y poniendo a los detenidos a disposición judicial. La Policía Nacional ha querido destacar la importancia de la colaboración ciudadana y ha recordado que acudir de manera temprana a las autoridades es fundamental para prevenir delitos mayores.