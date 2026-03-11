La Semana Santa de Huelva a debate: ¿más espectáculo que devoción?

Un reciente debate en el programa Placeta de COPE Huelva ha reunido a varios veteranos cofrades para analizar la profunda evolución de la Semana Santa onubense. La conversación ha contrapuesto la dureza y la hermandad de los años 70 y 80 con la “época dorada” actual, a la que acusan de una creciente superficialidad y de priorizar el espectáculo sobre la devoción.

De la necesidad a la ‘época dorada’ del costal

Los participantes han recordado los inicios del resurgimiento de las cofradías en los años 70 y 80, una época marcada por la escasez de costaleros. Según relataron, las cuadrillas eran tan reducidas que obligaban a sus miembros a realizar un esfuerzo titánico, completando la procesión "de mármol a mármol". Esta necesidad forjó un espíritu de hermandad único donde, como ha apuntado José Antonio Viera, "tú mirabas las cuadrillas y veías que ese tarde o temprano será secretario o hermano mayor".

El que iba a tu lado era tu hermano desde que se metía hasta que salía del paso, porque se vivían momentos duros"

Esta situación contrasta radicalmente con el presente, calificado como la ["época dorada de las cuadrillas"]. Hoy, los pasos cuentan con plantillas completas y relevos constantes, lo que ha eliminado la dureza física de antaño pero, según los ponentes, ha transformado también el espíritu y el compromiso que se vivía bajo las trabajaderas.

El reto de la formación y el patrimonio

En este contexto, Pepe Beltrán, nuevo hermano mayor de la Sagrada Cena, ha presentado las líneas maestras de su mandato. Beltrán ha destacado que su principal objetivo es la formación de los hermanos, buscando ir más allá del mundo del costal para construir una "verdadera familia". "La formación debe de ser un pilar muy fuerte dentro de las hermandades", ha afirmado con contundencia.

La formación debe de ser un pilar muy fuerte dentro de las hermandades"

En el plano patrimonial, tras la culminación del paso de misterio, el gran proyecto de la hermandad es la ejecución de un nuevo manto para la virgen. Un objetivo que se enfrenta a dificultades económicas por el encarecimiento y la escasez del hilo de oro a nivel mundial, una circunstancia que la nueva junta de gobierno ya está estudiando para poder llevarlo a cabo.

El debate sobre la superficialidad

La crítica más profunda del debate se ha centrado en la percepción de que la Semana Santa de Huelva se ha vuelto demasiado superficial. Los ponentes han lamentado que el interés se focalice en elementos externos como la música o los "ensayos solidarios", mientras los cultos y la vida de hermandad pierden protagonismo. El músico Jesús Quintero ha señalado que la música procesional vive una tendencia hacia composiciones grandilocuentes, comparándolas con ["bandas sonoras de Avengers"], que se alejan de la esencia cofrade.

Quintero ha criticado que estas modas musicales responden a menudo a la demanda de las propias cuadrillas, que buscan marchas ["que se puedan bailar"], lo que considera ["un error como la copa de un pino"]. Este fenómeno, según los participantes, es un síntoma más de una celebración que corre el riesgo de que lo accesorio opaque el verdadero sentido religioso.