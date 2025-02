Cerrajeros estafadores en Almería: cómo reconocer a los falsos profesionales

Los crecientes casos de falsos cerrajeros en Almería, pone en alerta a los cerrajeros profesionales acreditados, así como a muchos usuarios que requieren de estos servicios para solucionar emergencias de seguridad. Esta realidad, que ronda por toda la ciudad y también fuera de esta, se ve impulsada por la necesidad y vulnerabilidad de las personas en graves situaciones como lo es perder el acceso a casa o el daño de las cerraduras. Con precios exorbitantes por trabajos simples y de mala calidad, los falsos profesionales se han dedicado a estafar a un gran número de habitantes que deciden confiar en el trabajo contratado. Así pues, teniendo en cuenta el peligro que esto representa no solo para la economía de las personas, sino también para su seguridad, en este artículo exploraremos como reconocer a estos estafadores y a evitar caer en sus trampas.

Precios triplicados al mercado profesional

Con facturas por 500 hasta 1.000 euros por un simple trabajo que legalmente no supera los 70 euros, son algunos de los abusos que se han implantado en la ciudad por los falsos cerrajeros profesionales que hacen uso de publicidad engañosa para aprovecharse de las urgencias de los ciudadanos. Esta, ahora muy común práctica en la región, ha sido denunciada por la Unión de Cerrajeros Andaluces de Seguridad (UCAS) debido al número cada vez más creciente de casos, que además de dejar un trabajo mal hecho y poco seguro, se libran de ello al no proporcionar ningún tipo de contacto profesional o dirección para realizar una queja u obtener un reembolso. Si bien, ya los cerrajeros se enfrentan a la constante desconfianza por parte de la población debido al acceso que pueden conseguir por su trabajo, la situación con los estafadores agravia este pensamiento. Aun así, es necesario destacar, que no se puede generalizar a todas las personas que cumplen con esta profesión, puesto que existen muchas opciones confiables de Cerrajeros Almería Cerralmeria que vale la pena contratar. Dicho esto, uno de los principales factores que se deben tener en cuenta al momento de contratar un servicio de cerrajeros, es la oferta de precios, teniendo como referencia, que, las facturas abusivas por simples trabajos, como los cambios de cerraduras o aperturas de puertas que alcancen los 500 euros, son una clara señal de abuso por parte de un falso profesional.

No confíes en carteles adhesivos

Otra de las tácticas muy comunes que han adoptado los cerrajeros falsos es promocionar sus servicios por medio de carteles adhesivos por toda la ciudad e incluso en las puertas de los propios inmuebles, en un intento de atraer más clientes desesperados. Si te encuentras con esto, sigue adelante y contrata directamente con una empresa como los Cerrajeros Roquetas de Mar. Aunado a esto, dichos estafadores incluyen otras tácticas como las de dañar con pegamento las puertas de los hogares donde han decidido pegar sus carteles publicitarios, para que de este modo las personas se vean en la necesidad de acudir a sus servicios de cerrajería sin pensar en la fiabilidad de los mismos. Por lo tanto, si has llegado a tu vivienda y te encuentras con alguna de estas señales o simplemente vas por la calle y te has topado con estos carteles, no hagas caso de ello y consulta con un profesional acreditado. Y, por si esto fuera poco, es necesario agregar el poco conocimiento y dominio de las técnicas para cumplir con los diferentes servicios de cerrajería, dejando como resultado un trabajo lleno de imperfecciones, destrozos y funcionalidad incompleta.

Evita ser estafado aplicando estas técnicas

Teniendo en consideración las técnicas que emplean actualmente los falsos cerrajeros, podemos crear ciertas tácticas para evitar caer en estafas de este tipo, como las que se mencionan a continuación.

Investigación previa

La investigación previa de la empresa o los servicios autónomos de cerrajeros que se desea contratar es vital para conocer la reputación que tienen en el mercado, especialmente en sitios de reseñas donde clientes anteriores cuentan su experiencia con los servicios. Con esto, se puede evaluar la fiabilidad de los cerrajeros y la calidad de sus trabajos, siendo ideal inclinarse por aquellos profesionales que destacan en el mercado, como es el caso de Cerrajeros Almería.

Solicitud de presupuesto

Los cerrajeros profesionales, antes de cumplir con algún trabajo, son capaces de proporcionar un presupuesto verdadero sin cargos ocultos, detallando el valor de cada paso a realizar. Con esto también se asegura que se trate de precios justos, adaptado al tipo de trabajo y la seguridad de que no cobren un monto diferente al momento de contratar el servicio.

Acreditación

Cuando se trata de cerrajeros profesionales, estos cuentan con las credenciales que los certifican como tal, por ello, solicita verlas antes de un servicio, de modo que sea posible confirmar la veracidad de su perfil. Un verdadero cerrajero acreditado no mostrará problemas para presentarlas. En general, la mejor manera de reducir los crímenes de estafas por parte de falsos cerrajeros es informarse, tanto de como actúan y de como se pueden diferenciar de verdaderos profesionales. Protege tu seguridad acudiendo a cerrajeros profesionales y de confianza.