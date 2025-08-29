Dos detenidos y 1.800 kilos de hachís intervenidos en Huelva

La Guardia Civil en un dispositivo conjunto con Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han intervenido un total de 1.824 kg de hachís, en un barco pesquero que navegaba hacia la localidad de Isla Cristina, procediéndose a la detención de dos de sus tripulantes por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

El dispositivo comenzó cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís, el cual se introduciría en territorio nacional en una embarcación por la localidad de Isla Cristina, estableciéndose un dispositivo conjunto por los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria que conocían la información.

A las 02.15 horas de la madrugada del 27 de agosto, los agentes del Grupo Marítimo del Estrecho de la Guardia Civil, que participaban en el dispositivo junto al resto de agentes de los tres Cuerpos, abordaron el pesquero a 3 millas al sur del Río Guadiana, localizando una gran cantidad de fardos de hachís y custodiando la embarcación y sus dos tripulantes hasta el puerto pesquero de Isla Cristina, donde fue inspeccionado, por los agentes desplegados en tierra.

En total se han hallado 48 fardos de hachís con un peso total de 1.824 kg. distribuidos por la cubierta y bodega del barco, procediéndose a la detención de los dos tripulantes.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente. La embarcación y la droga incautada han quedado en depósito judicial.