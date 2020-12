El onubense Raúl Castilla logra el primer puesto del ranking nacional de la Sociedad Española de Excelencia

Un ex alumno de la Universidad de Huelva y recientemente titulado por la Onubense en el Grado de Ingeniería Informática, Raúl Castilla, ha logrado el primer puesto de este grado en el ranking nacional que cada año realiza la Sociedad Española de Excelencia Académica.

La evaluación ha sido realizada por un comité de catedráticos de diversas universidades españolas, que, tras analizar los méritos de Castilla, le ha otorgado el primer puesto de este prestigioso ránking, lo que ha llenado de “orgullo” a este joven onubense.

El comité de catedráticos tuvo que evaluar todos los méritos presentados por Raúl Castilla, tanto su certificado de notas como el resto de la información que añadió a su solicitud, relativa a becas, artículos, premios e investigaciones, una amplia documentación que le ha hecho merecedor de este reconocimiento.

De hecho, este ingeniero informático logró cada año, mientras estudiaba la carrera, una beca de Atlantic Copper en reconocimiento a su trayectoria académica de cada curso, a lo que hay que añadir una beca de colaboración para una investigación de la UHU que dio lugar a la publicación de un artículo que ya se ha presentado en dos congresos y varios premios obtenidos en concursos de ideas.

Raúl Castilla admite que se presentó a este premio porque un amigo le convenció. “Tienes que presentarte a esto, puedes conseguir algo, me dijo, y me puse a preparar toda la documentación que tenía que presentar”, tras lo que, una vez realizada la calificación provisional y aparecía en el primer puesto, no se lo creía. “Cuando uno se plantea presentarse a algo así, no piensa que vaya a entrar en el ranking. Cuando vi que estaba en el primer puesto no me lo creía, tuve que preguntar si era un error”, indica.

Para Raúl Castilla, la Universidad de Huelva ha sido un buen lugar en el que adquirir esta formación que le ha llevado a este reconocimiento. “Yo tenía muy buenas referencias de la Universidad de Huelva y cumplió todas mis expectativas. Ahora salgo y me siento muy seguro de todo lo que he aprendido y capaz de trabajar y de hacerlo muy bien”, subraya.

Este ingeniero informático onubense, que actualmente estudia un máster en la Universidad Europea de Madrid, quiere dedicarse al análisis de dato e inteligencia artificial, para lo que su reto ahora mismo es entrar en el mundo de la empresa. “Quiero entender cómo funciona y qué quiere una empresa de un ingeniero y crecer dentro de la empresa”, explica.

El logro obtenido por este ex alumno de la Universidad de Huelva también ha llenado de satisfacción al hasta hace unos días director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Onubense, Jacinto Mata, para quien este reconocimiento es un ejemplo de que esta escuela es un lugar “idóneo” para adquirir la excelencia académica.

Además, Mata ha resaltado que este reconocimiento no solo premia el expediente académico, sino también evalúa “una serie de competencias que le hacen acreedor del premio, por lo que además de la excelencia académica también formamos a los estudiantes en otras competencias que son muy valoradas en la sociedad, como liderazgo o trabajo en equipo, que también ha sido valoradas”.

Para Jacinto Mata, el caso de Raúl Castilla es un ejemplo “muy significativo” de ello, pero hay muchos más. “Las empresas nos dicen que se nutren de los ingenieros de esta escuela y que salen muy preparados”, prosigue, tras lo que indica que los estudiantes de la ETSI no solo “adquieren el perfil que demanda el tejido industrial de Huelva”, sino también de toda España y del extranjero.

“Muchos dan el salto a otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla y otros muchos están en el extranjero, en países como Alemania, Reino Unido, Bélgica o Suiza”, explica Mata, para quien “las empresas encuentran aquí el perfil que buscan, titulados formados en sus materias y en competencias transversales”.

Jacinto Mata se ha despedido precisamente ahora como director de la ETSI tras cumplir los ocho años en el cargo, el máximo permitido, un periodo del que hace un balance positivo y en el que se han producido, asegura, “varios hitos”: la construcción del auditorio de la Universidad de Huelva, que forma parte de la escuela; la acreditación positiva de los títulos y la creación de tres nuevos dobles grados, con los que “el mapa de titulaciones se ha visto incrementado”; y un “importante avance” en el terreno de investigación, en el que, por ejemplo, en el marco de la lucha contra el covid, “se ha desarrollado un respirador de bajo coste que pronto verá la luz”, ha detallado.