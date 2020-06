Coideso de la Uhu participa en proyectos internacionales y nacionales que estudian efectos del Covid19

La pandemia de coronavirus ha provocado un replanteamiento de las actividades académicas e investigadoras, si bien no ha impedido continuar con la labor que desarrolla la Universidad de Huelva (UHU) en su apuesta por la formación y la excelencia. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (COIDESO). Por este motivo, su directora Mar Gallego, catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Huelva, ha querido explicar en el ciclo ‘Diálogos UHU’ los principales proyectos en los que se encuentran inmersos.

COIDESO es un centro de investigación de carácter pluridisciplinar e interdisciplinar en Ciencias Sociales y Humanas que tiene como misión principal el análisis de los grandes retos que plantea la sociedad contemporánea en materia de educación, igualdad y movimientos poblacionales, en un creciente contexto multicultural que asume como principio básico la inteligencia territorial, de ahí que, tal y como afirma Mar Gallego, “hayamos estado trabajando muy activamente desde el comienzo de la pandemia con diversas iniciativas de gran interés. Es el caso de la formación online que hemos ofrecido de forma gratuita para todas las personas interesadas, tratando temas tan de actualidad como ‘La fragmentación social, el Covid-19 y el futuro emergente’”.

Una de las propuestas más interesantes llevadas a cabo en este tiempo desde el COIDESO ha sido la creación por parte de la subdirectora del centro, la profesora Blanca Miedes, de un Laboratorio de Innovación Social y Emprendimiento en el que hacer confluir las energías creativas, tanto de la universidad como de los distintos agentes sociales, administraciones públicas, entidades y empresas que trabajan en estas áreas del conocimiento. Todo ello en colaboración con el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la UHU.

No cabe duda de que la investigación continúa siendo una prioridad de este centro de la Onubense, como lo prueba el hecho de que viene participando en proyectos de carácter internacional y nacional de enorme relevancia. “Desde el principio de la pandemia ha habido una involucración muy directa con proyectos, tanto internacionales como nacionales, que están investigando los efectos y las consecuencias de la crisis provocada por el coronavirus. Entre los de carácter internacional, por ejemplo, hay un proyecto llamado ‘International Covid-19 Study on Social and Moral Psychology‘ en el que participan más de 60 países. Una iniciativa que estudia diferentes cuestiones relacionadas con el Covid-19, como pueden ser la percepción de los peligros, las teorías de conspiración o los efectos en nuestro modo de contacto o de higiene”, comenta Mar Gallego. Una propuesta coordinada en España por la catedrática de Sociología de la UHU, Estrella Gualda, contando con las profesoras Begoña García, Marisol Palacios, Elena Morales y el profesor Iván Rodríguez. Los primeros resultados de este estudio aparecerán publicados en un artículo sobre el uso de la metáfora de la guerra en relación con el Covid-19.

Otro estudio de interés es el trabajo desarrollado con países europeos sobre los efectos del confinamiento y la pandemia en los hábitos personales, en el estilo de vida y en el bienestar psicológico y físico de las personas, liderado por dos universidades italianas y coordinado en España por el profesor Pedro Olivares, con la participación de Jesús Sáez y Miguel Pérez, miembros del COIDESO.

A nivel nacional, este centro está desarrollando un proyecto FEDER sobre innovación pedagógica que, como consecuencia de esta crisis, se ha reorientado a conocer cómo está influyendo el coronavirus en el ámbito educativo, tan afectado debido al cierre de colegios e institutos. Un estudio que lleva a cabo el Grupo Andaluz de Investigación en el Aula (GAIA), cuyo investigador principal es Francisco J. Pozuelos. También con respecto al ámbito educativo, están estudiando la gestión de las emociones del alumnado y, sobre todo, cómo impulsar al alumnado para que actúe de forma responsable y solidaria. Un estudio en el que participan las profesoras Raquel Romero, Mª Ángeles de las Heras y Yolanda González.

Del mismo modo, habría que destacar ‘Frena la curva’, “una iniciativa nacional en el que aportamos los recursos que tenemos junto al Plan Integral del Distrito V, -en el que, como sabemos, se encuentran muchas familias vulnerables-, en colaboración, en este caso, con el Ayuntamiento de Huelva. Una propuesta cuya facilitadora es nuestra subdirectora Blanca Miedes”, apunta Gallego.

Otro estudio en el que se encuentra inmerso el COIDESO, que da idea de su diversidad, está liderado por la profesora Begoña García y se refiere al personal sanitario enfermero en tiempos de Covid-19, sin olvidar otra línea fundamental, como es el acompañamiento al final de la vida y

el duelo. Dentro de esta última área, que ya existía antes, se ha abierto una idea nueva para conocer a través de Twitter el afrontamiento de la muerte y el final de la vida.

Por otro lado, en estos meses, el centro ha continuado priorizando la formación, un tema sobre el que Mar Gallego reitera que “estamos trabajando con nuestro alumnado en buscar herramientas de investigación en tiempos de confinamiento, dado que esta situación ha afectado a nuestros estudiantes de Doctorado o los que están realizando sus Trabajos de Fin de Máster (TFM) y Fin de Grado (TFG). Y, en este contexto, es bastante interesante el enfoque propuesto por la catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Huelva, Carmen Fonseca”.

Replanteamiento de la investigación tras el Covid-19

En este contexto de crisis por el Covid-19, la directora del COIDESO considera que “esta situación hará que todos tengamos que replantearnos cómo estábamos llevando la investigación hasta ahora. Nuestro centro siempre ha apostado por la transferencia y los proyectos colaborativos y de redes, con líneas de investigación punteras que estaban en el debate contemporáneo, como la educación, la igualdad, los movimientos poblacionales, las migraciones, las personas refugiadas y, todo ello, dentro de un concepto de inteligencia territorial. Está claro que, en este marco, esto tendrá que replantearse. Un ámbito en el que tenemos mucho que decir. De hecho, estamos diciéndolo ya, con aportaciones a la creación de un nuevo modo de comprendernos, con conocimientos que han sido pilares del centro y lo seguirán siendo”.

El Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (COIDESO) de la Universidad de Huelva nace en 2017, partiendo de tres espacios anteriores que han derivado en sus tres departamentos actuales: Migraciones e Igualdad, Inteligencia Territorial y Didácticas Específicas. La idea de esta unificación fue la de aunar sinergias para plantear soluciones y un análisis de mayor profundidad a los grandes retos de las sociedades multiculturales contemporáneas actuales.

Unos objetivos que, en opinión de esta catedrática de la Universidad de Huelva, “son fundamentales no sólo al hablar de investigación y excelencia, sino también para nuestros 26 grupos de investigación, con un total de 75 doctores y doctoras que trabajan muy activamente. Y es que es un centro muy vivo que cubre, por supuesto, la investigación, pero también la formación de nuestro personal investigador, antes de forma presencial y, desde el confinamiento, de forma online”.

Esta filosofía se complementa con el esfuerzo que realizan en transferencia del conocimiento, “que es nuestro compromiso y nuestro sello de identidad. Una característica que se desarrolla de una forma multidimensional y con unas colaboraciones que no hubiéramos podido llevar a

cabo sin esa perspectiva multidisciplinar, lo que nos está permitiendo conocer cómo funciona nuestra provincia, nuestra comunidad autónoma, nuestro país y el mundo”, explica Mar Gallego, que considera que “este esfuerzo está dando grandes frutos y creemos que dará muchos más en el futuro, porque cada vez se plantean ideas más competitivas, a nivel nacional e internacional”.

Los resultados de los trabajos de investigación de este centro, en definitiva, están contribuyendo a la transformación de las instituciones y a conocer los planteamientos que traerá a la sociedad el Covid-19. Porque, como afirma Gallego, “esta crisis no creo que sea una coyuntura, sino que es un antes y un después. Tendremos que ver cómo lo articulamos. Y ahí nuestro centro tendrá mucho que decir”.

Todas estas cuestiones hacen del COIDESO uno de los centros más activos de la UHU en la organización de actividades, congresos o seminarios, que, a causa de la crisis, han tenido que suspenderse. De hecho, como recuerda su directora, “teníamos unos meses de marzo a mayo muy intensos. Algunas de las propuestas diseñadas las estamos derivando, en la medida de lo posible, a la formación online gracias a la colaboración con distintas entidades y organizaciones, como ha sucedido con un taller de islamofobia, otro sobre diferentes formas de discriminación y racismo y el de igualdad y género. En otros casos, en este escenario incierto en el que nos encontramos, sin saber si volveremos a la universidad de forma presencial o no, las estamos posponiendo, pues pensamos que serán posible en el futuro. Y, si no, tendremos que readaptarnos con congresos telemáticos y buscar otros modos alternativos de seguir trabajando en nuestros principios básicos”.

Lo que Mar Gallego tiene claro es que “nuestra actividad no ha parado en estos meses. Eso es importante. Nuestra presencia es fundamental, no sólo para el centro en sí y para la Universidad de Huelva, sino, en general, para la colectividad. Porque trabajamos desde lo colectivo, no desde lo individual. Sabemos que podemos hacer grandes cosas, que podemos transformar el mundo, pero, para ello, hay que trabajar mucho y, sobre todo, en unión”.