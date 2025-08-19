El Rocío celebra hoy el día grande del Rocío Chico con la Función del Voto y procesión eucarística

El obispo de Huelva, Mons. Santiago Gómez Sierra, durante la celebración de la Función del Voto del Rocío Chico

La aldea de El Rocío vive hoy martes su día grande del Rocío Chico, una celebración marcada por la fe, la historia y la tradición. Cada 19 de agosto, los almonteños renuevan el voto de acción de gracias realizado en 1813 a la Virgen del Rocío por su intercesión durante la invasión napoleónica.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la Función Solemne de Renovación del Voto, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y acompañada por la Coral Polifónica de La Palma del Condado. Tras la misa, la procesión eucarística recorre el entorno del Santuario, marcada por las salvas de escopeta de la Asociación de Trabuqueros, que anuncian los momentos más solemnes.

En la medianoche, la Hermandad Matriz realizó el tradicional rezo del Rosario, presidido por su Simpecado y acompañado de bengalas que iluminan la aldea, ofreciendo estampas únicas con los repiques de las casas de hermandad al paso del cortejo.

De forma paralela a los actos litúrgicos, este martes también se dará un importante paso institucional: a las 12:30 horas, en la calle Muñoz y Pavón, se celebrará la firma del protocolo de compromiso y colaboración para la construcción de la Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación en El Rocío.

El acto contará con la presencia del alcalde de Almonte, Francisco Bella Galán, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla Díaz de la Serna. Esta iniciativa supone un hito en la consolidación de El Rocío como centro de espiritualidad, acogida y formación para miles de peregrinos, además de reforzar la colaboración institucional en beneficio del municipio y de la devoción rociera.

El Ayuntamiento de Almonte ha reforzado la seguridad, limpieza y mantenimiento ante la creciente afluencia de devotos, que cada agosto llenan la aldea “de vida”, prolongando así la devoción más allá de la romería de Pentecostés.

Además, la memoria del Rocío Chico ha quedado plasmada en la novela Seis días de agosto, del escritor almonteño José María Márquez Guitart, que recrea los hechos históricos del asedio napoleónico y aporta una nueva dimensión literaria al origen de esta devoción.