Priscila Moreno, gerente ejecutiva de AMINER, una de las 100 mujeres inspiradoras de la minería en el mundo

Priscila Moreno, gerente ejecutiva de AMINER, ha sido seleccionada como una de las 100 mujeres inspiradoras de la minería global, un reconocimiento de la asociación Women in Mining del Reino Unido (WIM UK), que pone en valor la contribución femenina en el sector minero.

WIM UK edita cada dos años la publicación ‘100 Global Inspirational Women in Mining’ (WIM100) en la que identifica perfiles femeninos inspiradores de la minería en todo el mundo, con el objetivo de animar a las nuevas generaciones de mujeres a forjar sus carreras profesionales en el sector.

La lista de las mujeres seleccionadas en 2022 se ha hecho pública hoy con la publicación del WIM 100 en la que se destaca la contribución de todas ellas para avanzar hacia una industria minera más fuerte, segura y sostenible. El objetivo de esta iniciativa es reconocer a las mujeres que han promovido la realización de cambios positivos y de impacto, la defensa y el deseo de empoderar a otras, la perseverancia frente a la adversidad y la capacidad de encontrar soluciones a los desafíos del sector minero.

“Es un gran honor para mí recibir este reconocimiento a mi trayectoria profesional en un ámbito como la minería que me ha permitido desarrollar mi curiosidad por el sector y mi vocación. Todo mi agradecimiento a las empresas que componen AMINER, patronal a la que represento, con quienes comparto este galardón y reconocimiento”, ha destacado Priscila Moreno tras conocer la noticia, recordando que su “gran pasión” por la minería se la transmitió su padre, Paco Moreno, ingeniero de Minas y profesional de gran prestigio en el sector.

“La publicación WIM 100 pone de manifiesto que cada vez somos más las mujeres comprometidas con la minería en todo el mundo, un sector llamado a desarrollar un papel protagonista en la transformación hacia una economía sostenible. La construcción de un futuro más verde es una tarea de todos y todas, tenemos que aprovechar todo el talento de nuestra sociedad, así que animo a las jóvenes a que opten por la minería en su carrera profesional”, ha enfatizado.

“Me siento muy orgullosa de pertenecer a una actividad que, por sus características y proyección de futuro, juega un importantísimo papel estratégico en el desarrollo socioeconómico de Andalucía y de España”, ha indicado Priscila Moreno.

Lanzada por primera vez en 2013, la publicación WIM100 cumple este año su quinta edición, destacando “la diversidad de talentos femeninos en la minería y celebrando a las mujeres inspiradoras y sus historias en todas sus vertientes profesionales y en todo el mundo”. En 2022, la organización ha recibido un total de 915 nominaciones de 491 mujeres del sector minero con un amplio espectro profesional y de todas las edades, procedentes de 61 países de todo el mundo.

Para la selección de las 100 mujeres inspiradoras, la organización reconoce a las mujeres pioneras en el ámbito de la innovación que impulsan cambios positivos y de gran impacto para que la industria pueda operar de una manera más sostenible, inclusiva y segura. Asimismo, distingue los perfiles empoderados que abanderan una defensa proactiva de la industria minera y también a aquellas mujeres perseverantes, resistentes y decididas ante situaciones adversas, que desafían al statu quo y rompen barreras en el sector. El WIM100 cuenta las historias de sus logros, sus luchas, sus carreras y sus proyectos para crear una industria minera preparada para el futuro.

“Creemos que el reconocimiento y la celebración de estas mujeres inspiradoras y sus historias son fundamentales para animar y empoderar a las jóvenes a perseguir sus sueños y que no cejen nunca en su empeño”, ha señalado Priscila Moreno, reivindicando “que no les condicionen los estereotipos que llevan a asociar estas profesiones a un determinado perfil de persona o tipo de trabajo. En este sentido, ha animado a las nuevas generaciones a “que se fijen en los referentes femeninos y que no hay barreras, que tengan confianza en sí mismas”.

ENLACE A WIM 100: https://www.womeninmining.org.uk/wp-content/uploads/2022/11/WIM_100_Publication-2022.pdf

Defensora de una minería sostenible y responsable

La candidatura de Priscila Moreno al WIM100 destacaba su amplia formación empresarial y técnica, su perfil profesional con una dilatada trayectoria en el sector minero, donde ha ocupado puestos de gestora, directora, consejera y accionista de reconocidas empresas. Una mujer incasable, luchadora y tenaz, que es hoy un referente en el sector minero metalúrgico nacional por su apuesta por el reconocimiento institucional y social de un sector estratégico de la economía andaluza.

Gerente de AMINER desde 2013, su labor ha contribuido a fortalecer un sólido tejido industrial alineado con las diferentes administraciones para impulsar una minería comprometida con su entorno y que mira al futuro con el convencimiento de que está llamada a ser uno de los principales motores de desarrollo de Andalucía, España y Europa. Asimismo, destaca Priscila Moreno por poner todo su afán en apoyar a las empresas en sus inversiones en innovación e impulsando la generación de sinergias en el sector.

Priscila Moreno es una firme defensora del desarrollo de proyectos mineros sostenibles y responsables con el medio ambiente, para avanzar hacia una economía descarbonizada, la reducción de la huella hídrica y el desarrollo de energías alternativas, así como nuevos modelos de economía circular. Para materializar estos objetivos ha impulsado la creación del Clúster Andaluz de Materias Primas Sostenibles y ha fomentado la organización de numerosos foros, comisiones y jornadas para compartir conocimientos y promover la aplicación de las mejores técnicas para avanzar hacia una minería moderna. En particular, destaca como miembro del Comité Organizador de las 4 ediciones del Mining & Minerals Hall (MMH Seville), la gran cita de la minería europea.

Moreno ha sido socia fundadora y es miembro del comité ejecutivo de la nueva Confederación Nacional de Industrias de Materias Primas Minerales (PRIMIGEA); también es miembro de la junta directiva de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y la Metalurgia (CONFEDEM), que engloba a los representantes de la minería metálica, la metalurgia y la industria extractiva en España. Asimismo, pertenece a la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía y al comité ejecutivo de la Federación de Empresarios de Huelva, entre otros cargos. Además, ha formado parte de la gestión pública como miembro de varios Consejos de Participación con la Administración, a nivel estatal, autonómico y local.

Con el mismo ahínco, ha desarrollado planes didácticos y pedagógicos, de promoción y divulgación de la minería metálica, con el objetivo de conseguir la aceptación social y el entendimiento de lo que realmente es la minería del siglo XXI en términos medioambientales, seguridad, empleo de calidad, de la implementación de alta tecnología, así como de la importancia del efecto tractor que tiene el sector en el desarrollo socioeconómico que suponen para los territorios donde se asienta una mina. Gran ejemplo de ello ha sido la reciente constitución de la Fundación Minería y Vida, en cuya constitución ha contribuido notablemente.

Asimismo, Priscila Moreno ha promovido relaciones internacionales de interés para el sector, en la organización de Encuentros Comerciales con terceros países y misiones inversas para la atracción de inversores.

Por todo ello, Priscila Moreno es una de las grandes figuras del sector minero-metalúrgico en España. Gracias a su infatigable labor, Priscila Moreno ha contribuido a fortalecer un tejido industrial sólido, alineado con las distintas administraciones; una minería responsable y sostenible con su entorno y que mira al futuro con la seguridad de ser uno de los principales motores de desarrollo de Andalucía, España y Europa.