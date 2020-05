Cs pide al Gobierno que destine fondos para la capital ante la falta de reivindicación del alcalde

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que determine qué fondos y cuándo va a venir la financiación extraordinaria que le corresponden a Huelva ante la falta de reivindicación del alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que no está haciendo valer su condición de miembro de la junta directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que lleguen a Huelva las transferencias económicas comprometidas para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social.

García de Longoria ha lamentado que mientras en otras ciudades se está exigiendo “celeridad” al Gobierno de Sánchez para que llegue la financiación extraordinaria que ha prometido, en Huelva “nuestro alcalde sigue callado y sin realizar ninguna reivindicación y mucho nos tememos que, como siempre, vayan a dejar a Huelva de nuevo para la última. Huelva debe estar por encima de las siglas. Tampoco hemos escuchado a Gabriel Cruz protestar, como están haciendo otros alcaldes pertenecientes a la FEMP, por el trato de favor en el ámbito fiscal y financiero que se está dando al País Vasco y Navarra y que debería ser extensible a todas las capitales españolas”.

Para el portavoz de Ciudadanos, “es clave que Huelva tenga cuanto antes un plan de acción integral para atender la crisis económica y las necesidades sociales de los onubenses. No podemos hacer una previsión presupuestaria rigurosa con gastos e ingresos sin saber la aportación del Gobierno central, a nuestros empresarios y autónomos no les están llegando las ayudas, no hay un plan de reactivación de la ciudad completo y cada vez están aumentando más las necesidades que están teniendo que paliar las organizaciones sociales.

En este sentido, García de Longoria ha señalado que “en estos momentos la ciudad de Huelva sólo cuenta con promesas y un plan con pocas medidas. Aún no sabemos si el Ayuntamiento ha cuantificado la caída de ingresos como consecuencia de la paralización de la actividad, ni si sabe cuánto dinero nos va a transferir el Gobierno, tampoco han dado a conocer cuál es el gasto extraordinario que se está realizando para afrontar la crisis social ni qué partidas se han liberado por la cancelación de eventos”.

“La realidad es que han pasado dos meses y medio desde que se decretara el estado de alarma, la ciudad entra ya mañana en la fase dos de la desescalada y el alcalde sigue sin presentar medidas ambiciosas para la ciudad, con ingresos y gastos concretos que permitan ampliar las ayudas a empresarios y familias que, hasta el momento, son totalmente insuficientes”, ha concluido el portavoz de Ciudadanos.