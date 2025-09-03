Pesar en la FOE por el fallecimiento de Juan Vázquez, uno de sus fundadores

Vázquez Méndez, cualificado miembro de la Junta Directiva de la FOE y de su Asociación Provincial de Conservas, fue merecedor de la Distinción de Oro de la FOE en el año 2003, reconocimiento otorgado a su dilatada trayectoria y a su contribución decisiva al progreso de la provincia.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, ha destacado que “con la desaparición de Juan Vázquez perdemos no sólo a un magnífico y visionario empresario, que lo fue, sino también a un hombre sencillo, trabajador, de raíces humildes y con un profundo afecto allá por donde dejaba su legado. Su nombre está y estará estrechamente ligado a la historia de la industria conservera de Andalucía y al crecimiento económico de la provincia de Huelva”.

Fundador en 1973 de Unión Salazonera Isleña, S.A. (USISA), Vázquez Méndez transformó la industria salazonera, situando a su compañía como una de las conserveras más importantes de Andalucía. Con sede en Isla Cristina, la empresa ha incorporado ya a la tercera generación familiar, consolidando un modelo basado en la tradición y la experiencia, al que ha sumado la innovación, la digitalización y la modernización de los procesos productivos.

Hoy, USISA procesa anualmente más de 12.000 toneladas de pescado bajo las marcas TEJERO, USISA y EL DECANO, con presencia en todo el territorio nacional y parte de Europa. La frescura y calidad de la materia prima, junto a un equipo humano altamente implicado y cualificado, han convertido a la empresa en referente del sector.

Más allá de su brillante trayectoria empresarial, Juan Vázquez Méndez destacó también por su compromiso social y solidario. Siempre dispuesto a colaborar donde fuera necesario, tuvo un especial vínculo con su pueblo, Isla Cristina, que hoy llora su pérdida. Su implicación con Proyecto Hombre fue especialmente significativa, entidad en la que ocupó la presidencia durante varios años y que hoy honra su nombre en su Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) ‘Juan Vázquez Méndez’.

“Nos deja un hombre ejemplar, tanto en lo profesional como en lo humano, que supo aunar visión empresarial, compromiso social y amor por su tierra. Su legado permanecerá vivo en nuestra organización y en toda la provincia”, concluyó el presidente de la FOE.