El Papa León XIV promulga la exhortación apostólica “Dilexi te”, que impulsa el amor hacia los pobres como eje central de la fe

Presentada el 9 de octubre de 2025, “Dilexi te” retoma el proyecto iniciado por el Papa Francisco para reflexionar sobre el cuidado de los pobres, pero lo eleva con matices pastorales propios del nuevo pontificado. El título se inspira en la frase del Apocalipsis “Te he amado”, que el Papa emplea como fundamento teológico para vincular el amor divino con el compromiso hacia quienes sufren.

Entre las ideas centrales del texto se destacan el amor hacia los pobres como algo intrínseco al Evangelio, la continuidad con el pontificado anterior y un análisis amplio de la pobreza que abarca dimensiones materiales, sociales, culturales y espirituales. También se subraya la necesidad de una Iglesia que priorice a los más débiles y rechace toda lógica de exclusión, tomando como ejemplo figuras históricas del cristianismo que vivieron entregadas a los demás, como san Francisco de Asís o san Lorenzo.

Significado para Huelva

Aunque se trata de un documento de alcance universal, la Diócesis de Huelva hace hincapié en su aplicación concreta en el territorio. Se anima a las parroquias, movimientos y consejos diocesanos a revisar su compromiso social, no sólo desde la asistencia, sino también desde la transformación de las causas estructurales de la pobreza.

Asimismo, se impulsa la colaboración con instituciones civiles y sociales que defiendan la dignidad humana, y se invita a utilizar la exhortación como guía para planes pastorales, jornadas de reflexión, formación y actividades de voluntariado.

El texto consta de cinco capítulos que abordan la reflexión bíblica y patrística, propuestas pastorales y los desafíos contemporáneos que enfrenta la Iglesia. La Diócesis sugiere su estudio en comunidades y grupos de formación para que sus planteamientos se traduzcan en acciones concretas.

Un llamado a encarnar el Evangelio

Con “Dilexi te”, el Papa León XIV invita a toda la Iglesia a vivir la fe desde la cercanía con los empobrecidos, acompañando la palabra con el testimonio de la solidaridad y la justicia. En Huelva, esta exhortación puede marcar un nuevo impulso en la pastoral social, animando a las comunidades cristianas a responder con más generosidad, conversión y compromiso ante quienes necesitan una voz y un gesto de esperanza.

Puedes ampliar la información en la página web de la Diócesis de Huelva.