La naturaleza y la diversidad de Marismas del Odiel inspira el proyecto de Dionisio González que la Diputación lleva a ARCO

Naturaleza, arte y diversidad se dan la mano en ‘Observaciones sobre lo observado: Las Marismas del Odiel’, el proyecto artístico de Dionisio González con el que la Diputación Provincial de Huelva participa en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España, ARCOMadrid 25, que se celebra del 5 al 9 de marzo. El presidente de la institución provincial, David Toscano, y el artista visual autor del proyecto, de prestigio internacional, han visitado las marismas que lo ha inspirado, distinguidas como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y que conforman un paraje natural de humedales situados en la desembocadura del río Odiel.

La Diputación de Huelva participa de manera continuada en ARCOmadrid -una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo- desde el año 2013, con propuestas que promocionan la provincia a través de proyectos artísticos “que resalten aspectos naturales, paisajísticos, históricos, sociales y culturales de nuestras comarcas o territorios”, tal y como ha indicado Toscano.

Es el caso del proyecto de Dionisio González, “cuyo trabajo sobre Marismas del Odiel, además de la especial belleza del enclave, tiene que ver con la resiliencia y la adaptación entre espacios divergentes que aquí conviven con naturalidad”, añade el presidente. La representación de la provincia de Huelva en la feria de arte encaja, además, con uno de los eje centrales de esta edición de ARCO: la reflexión sobre nuevos modos de creación que representan existencias híbridas entre cuerpos humanos, vegetales, físicos y metafísicos.

Según subraya el autor del proyecto, en este espacio confluye una realidad sorprendente: un territorio que progresa industrialmente y otro territorio que progresa naturalmente acogiendo innumerables formas de vida, poblaciones migrantes de aves o, por el contrario, fauna y flora perennales asentadas definitivamente en los humedales.

El artista, que se aleja de la concepción del paisaje como escenario para conferirle una función actancial, afirma que “lo que verdaderamente me ha sorprendido de las marismas y el motivo fundamental por el que quise empezar a trabajar aquí en el año 2013, es porque hay una realidad sorprendente que es el encaramiento de los contrarios, esa especie de relación de opuestos, que sin embargo se destinan y progresan conjuntamente, es decir: cómo progresa una parte de forma, si la marisma está cercada por Gibraleón, por Aljaraque, por Punta Umbria, por el sureste de Huelva, y cómo efectivamente esas zonas progresan residencial e industrialmente y cómo esta reserva natural de la biosfera progresa naturalmente”.

El proyecto de Dionisio González invita “a abandonar la idea de posesión cercada, sustituyéndola por un concepto de observación respetuoso de aquello que, estando protegido, no requiere de una participación

activa por nuestra parte”. ‘Observaciones sobre lo observado’ comulga así con la idea de “la creación de mundos más habitables y buscar cómo honrar las maneras de habitar”, apelando, en palabras del artista, “a la imaginación, como un recurso hospitalario, científico y contemplativo”.

Respecto al título del proyecto, apunta que “un mirador tiene una función que es el deleite, mientras que un observatorio, tiene una función que es científica: la de la adaptación, la del archivo, etc”. Y es esa manera de entrar en el proyecto, “construyendo esos miradores casi como si fuesen partes orgánicas que tienen esa especie de ósmosis que de una forma casi utópica son casi elementos latentes y vibrátiles como la propia marisma y sus meandros”. González añade que es una visión “más ficcionada, en torno a la literatura y la filosofía, porque es verdad que siempre se penetra en los lugares o las reservas de la biosfera, lógicamente con una visión científica, y yo quería darles ese punto de vista literario”.

En la visita al Marismas del Odiel también han estado presentes la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y Rocío Márquez, comisaria junto a Juan Cruz del proyecto.

Sobre el artista

Dionisio González (Gijón,1965) es un artista visual de reconocido prestigio Internacional cuyo trabajo explora, de forma propositiva, las problemáticas habitativas que enfrentan la arquitectura vernácula e irregular y las grandes utopías constructivas, fallidas, de la segunda posguerra. En suma, aquellas arquitecturas expuestas a su derrumbe y difuminación.

Tiene múltiples premios como: Premio Pilar Juncosa y Sotheby’s. Fundació Pilar i Joan Miró. Premio al fotógrafo Europeo Arendt Award. Premio de Fotografía Observatorio D’Achtall. Premio Nacional de Grabado. Premio Festival Off PhotoEspaña. Mecenazgo de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Beca Leonardo. BBVA. etc.

Su obra ha sido expuesta en las más reconocidas instituciones y museos del mundo como: Museo de Arte Contemporáneo. Cleveland. Museo de Arte Contemporaneo de Bourdeaux. Museo Centro de Arte Reina Sofía. (MNCARS). Madrid. Museum of Contemporary Photography, Chicago. Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Folkwang Museum, Essen. Museo de Arte de Sao Paulo (MASP), Museum of Contemporary Art (MOCCA), Toronto. Museo de Arte Contemporaneo (KIASMA), Helsinki. Kunstverein de Heilderberg. Museo de Arte Arquitectura y Tecnología MAAT . Lisboa, (MARTA) Hedford Museum. Alemania. Centre George Pompidou. Metz. etc.

Igualmente su trabajo artístico se ha podido contemplar en diferentes Bienales de Arte como: la 54 Bienalle di Arte di Venezia (Italia) X y XVII Bienalle di Architectura di Venezia, (Italia) Biacs, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla, (España), Busan Biennale, Busan. (Corea del Sur), Biennale de Miami, Miami. (EE.UU); Bienal de le Havre (Francia), Kwang Ju Biennale Art Fair (Corea del Sur), Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Shenzhen (China), XIV Bienal de Arquitectura y Urbanismo. Santander (España) etc