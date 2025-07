Luisa, diez veranos de solidaridad acogiendo a niños saharauis: “Esto me ha hecho mejor persona”

Luisa vive en Ayamonte y, desde hace una década, dedica sus veranos a una labor profundamente solidaria: acoger en su casa a niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). Lo hace a través del programa ‘Vacaciones en Paz’, una iniciativa que cada año permite a cientos de menores pasar los meses más duros lejos del desierto, accediendo a atención médica, alimentación adecuada y, sobre todo, cariño.

“Lo empecé por una circunstancia personal. Quería que mi verano sirviera para algo más, y encontré esta forma de colaborar. Desde entonces han pasado tres niños por mi casa”, cuenta Luisa en los micrófonos de COPE.

Actualmente, convive con dos menores, que repiten estancia por cuarto verano consecutivo. El vínculo con ellos es profundo: “Desde el primer momento me llaman mamá. Los crías como si fueran tuyos durante esos dos meses”.

“No cuesta nada… y te llena por completo”

Para Luisa, acoger no es solo un gesto humanitario, sino una experiencia que transforma. “Muchas familias me dicen: ‘¡Qué pena cuando se van!’. Pero no puedes pensar en ti. Esto lo haces por ellos. Y ellos se van felices, con salud, con más kilos, con revisiones hechas, y sobre todo con el corazón lleno”.

“No cuesta nada: un plato de comida, ropa básica, y mucho cariño. A cambio, ellos ganan calidad de vida, y tú, una lección de humanidad”.

Los primeros días, reconoce, pueden ser complicados: los menores necesitan adaptarse a una rutina con duchas diarias, horarios y normas que en sus campamentos no existen. Pero el proceso se da con naturalidad. “Es como tener a cualquier otro niño. Hay días más fáciles y otros más difíciles. Pero todo merece la pena”.

Una realidad que no cambia: el desierto, sin agua ni luz

La situación de estos niños en los campamentos saharauis sigue siendo crítica. “Viven en pleno desierto, sin agua corriente, sin electricidad estable, en casas improvisadas. No tienen acceso a lo más básico”, explica Luisa.

La exposición constante al sol y al polvo del desierto afecta especialmente a la visión y la salud dental. “Uno de los niños que tengo tiene una hipermetropía de nueve dioptrías. Cuando le pusimos las gafas y vio dibujos animados por primera vez, se quedó paralizado. Era como si descubriera el mundo”.

Otro de los pequeños llegó este verano con una úlcera ocular. “Nada más bajarse del autobús fuimos al centro de salud. Estuvo una semana con tratamiento y ya ha podido volver a disfrutar como un niño más”.

“Ellos también tienen derecho a unas vacaciones dignas”

La experiencia de acoger, para Luisa, es una forma de justicia social. “Estos niños tienen los mismos derechos que cualquier niño español. También merecen disfrutar de unas vacaciones, de tranquilidad, de cuidados”.

Y con esa convicción, Luisa lanza un mensaje directo a quienes estén pensando en acoger: “Si tienes la posibilidad, hazlo. Te cambia por dentro. Y lo que das, aunque te parezca poco, para ellos lo es todo”.

¿Quieres acoger a un menor saharaui?

El programa ‘Vacaciones en Paz’ se coordina en Andalucía a través de distintas asociaciones de amistad con el pueblo saharaui. Si estás interesado, puedes informarte en tu localidad o a través del sitio oficial de CEAS-Sáhara.