Lucía Núñez: "Cuesta no pensar que la decisión con el proyecto de Iberdrola no sea política"

Hace unos días se conocían las resoluciones de los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) del Gobierno de España. Unas resoluciones que dejan fuera el gran proyecto de Iberdrola en Palos de la Frontera, que contemplaba dos centrales de procesamiento de hidrógeno verde.

Ante esta decisión, la delegada de Industria, Energía y Minas en Huelva, Lucía Núñez, ha mostrado su "gran decepción". Núñez destaca que se trata de un proyecto que iba a generar 3.600 puestos de trabajo en la provincia y que cuenta con una inversión de 1.150 millones de euros por parte de la empresa.

La delegada también ha querido señalar su disconformidad ante la resolución, la cuál consideran arbitraria ya que "carece de criterios técnicos". Además, Nuñez advierte de que compromete la viabilidad de un proyecto muy maduro.

Esta exclusión de las ayudas llama más la atención todavía ya que el proyecto de Iberdrola contaba con la declaración de Proyectos de Interés Común europeo desde septiembre de 2022.

Y no solo eso, desde la Consejería de Industria, Energía y Minas destacan que el proyecto estaba "muy avanzado" y "muy maduro" a diferencia del de Puertollano. Núñez va más allá y señala que "cuesta no pensar que no sea una decisión política".

Cabe recordar que la planta Palos 1 generaría 200 megavatios de energía limpia y renovable, mientras que Palos 2 sería capaz de producir 360 megavatios.

Escucha aquí la entrevista completa a Lucía Núñez, delegada de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Huelva