Isla Cristina se prepara para un gran fin de semana de fe y cultura

Isla Cristina vive ya los días grandes de sus fiestas en honor a la Virgen del Mar, una celebración que el hermano mayor de la Hermandad, Manuel Ramos, describe como «el fin de semana más importante del año». La localidad combina este año tradición, cultura y emoción, con la esperada procesión marítima y los conciertos de Manuel Carrasco, que actúa en su tierra el viernes y el sábado.

Ramos explica que los preparativos se organizan con muchos meses de antelación: «Cuando pasa la Navidad ya estamos trabajando mano a mano con la Asociación de Vecinos, el Ayuntamiento y otras entidades». Este jueves, como manda la tradición, las calles despertaron al ritmo de la charanga y la llamada cacerolada, un estruendo de niños con latas y cucharas que anuncia el inicio de la fiesta.

Un mes de actividades que culmina en la procesión

Aunque los días centrales se concentran en este fin de semana, el hermano mayor recuerda que la hermandad alarga las celebraciones durante todo agosto, con eventos deportivos, pregones y el triduo preparatorio. La gran cita llega este domingo con la procesión marítima de la Virgen del Mar, un momento muy esperado por los isleños.

Este año, además, la familia de Manuel Ramos tendrá un papel especial: será la encargada de llevar la imagen en su embarcación. «Tradicionalmente la vara de la Virgen da ese privilegio, pero en esta ocasión la familia que la obtuvo no dispone de barco, y nos pidieron embarcarla en el nuestro», señala emocionado.

Seguridad reforzada tras el incidente de 2022

El recuerdo del incidente ocurrido hace dos años, cuando el desembarco de la Virgen generó momentos de gran tensión, está aún presente. Ramos admite que «aquello fue un punto de inflexión» y asegura que las nuevas medidas han mejorado la organización: «Hoy tenemos un desembarco seguro, con vallado, zonas delimitadas y la colaboración de Guardia Civil, Capitanía Marítima y Ayuntamiento».

La hermandad subraya que la seguridad de los fieles es prioritaria. «Lo material se arregla, pero la vida no. Ahora la esencia de la tradición se mantiene y el pueblo lo respalda», explica el hermano mayor.

Un fin de semana irrepetible

La coincidencia de las fiestas con los conciertos de Manuel Carrasco convierte estos días en algo único. «Es la experiencia isleña al cien por cien», afirma Ramos, que espera con ilusión poder acudir al concierto del viernes. La expectación es máxima: «Las casas están llenas, aparcar es imposible y la gente viene con muchas ganas de disfrutar tanto de la música como de la Virgen».

Isla Cristina se prepara, por tanto, para vivir un fin de semana histórico en el que devoción y música se dan la mano, consolidando a la Virgen del Mar y a Manuel Carrasco como símbolos de identidad y orgullo local.

Un dispositivo de seguridad de más de 300 personas velará por la seguridad

Isla Cristina movilizará a más de 300 personas para garantizar la seguridad y la limpieza durante los conciertos de Manuel Carrasco y las fiestas de la Virgen del Mar.

El dispositivo, activo desde este viernes hasta el lunes, incluye a Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, seguridad privada y voluntarios de la Hermandad, además de refuerzos sanitarios y de limpieza. Se instalarán aseos, torres de iluminación y bolsas de aparcamiento vigiladas para acoger a los miles de visitantes previstos.

Ayuntamiento de Isla Cristina Mapa del dispositivo publicado por el Ayuntamiento de Isla Cristina

El alcalde, Jenaro Orta, ha agradecido el esfuerzo conjunto de instituciones, cuerpos de seguridad y servicios municipales, y ha pedido a la ciudadanía responsabilidad para disfrutar de uno de los fines de semana más importantes del año en el municipio.