Huelva recibe a los Reyes Magos con espectaculares tronos inspirados en las carabelas de Colón

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente estrenan este año en Huelva tres nuevos e impresionantes tronos reales inspirados en las carabelas con las que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. Así lo ha confirmado la alcaldesa, Pilar Miranda, tras supervisar una comitiva real en la que participarán más de 500 personas para acompañar 13 carrozas con un marcado acento onubense. Miranda se ha mostrado entusiasmada con el trabajo realizado para una cabalgata que, asegura, no dejará indiferente a nadie.

Nuevos tronos con sello onubense

Las nuevas carrozas han sido diseñadas por el artista onubense Juan Robles y elaboradas por la empresa Volumen Huelva, liderada por Manuel Seisdedos. Las tres carabelas presentan un diseño similar con colores alusivos a cada rey mago (oro, plata y cobre) y están flanqueadas por grandes animales: dos caballos blancos para Melchor, camellos para Gaspar y elefantes para Baltasar. Cada trono, de 8 metros de largo y 5 de alto, cuenta con una cuidada iluminación led. El cortejo se completa con carrozas dedicadas al Patio del Amor, al centenario del vuelo del Plus Ultra y un Belén con referencias al patrimonio local.

La magia se extiende por la provincia

La ilusión llegará a todos los rincones de la provincia si el tiempo lo permite. En la capital onubense, el recorrido comenzará a las 15:30 horas desde el Centro Social de La Orden y finalizará en la Plaza de La Constitución. En Punta Umbría, los Reyes desembarcarán en el muelle de las Canoas a las 16:30, y como novedad de seguridad, los regalos se lanzarán al final del recorrido. Isla Cristina y Ayamonte también recibirán a Sus Majestades en sus puertos a partir de las 16:00 horas, mientras que en Lepe la cabalgata partirá a las 17:00 desde el Parque V Centenario.

Otros municipios como El Rocío, Almonte, Palos de la Frontera, Minas de Riotinto y Cartaya también celebrarán sus desfiles durante la tarde del lunes. Además, la agenda real se extenderá a la mañana del 6 de enero en Matalascañas, que incluirá un paseo en camello, y en El Portil y El Rincón, donde las comitivas recorrerán sus calles para no dejar a ningún niño sin su saludo.

Cabalgatas con más de un siglo de historia

La provincia cuenta con desfiles históricos como el de Higuera de la Sierra, que se celebra desde 1918. Catalogada como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, es conocida por sus carrozas inmóviles que representan escenas bíblicas. También destaca la de Zufre, la segunda más antigua y que se celebra desde los años 20 del siglo pasado, famosa por la gran implicación de todos sus vecinos. Esta última es la más tardía de la comarca, comenzando a las 21:00 horas.