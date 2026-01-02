COPE
Higuera de la Sierra revive la magia de su cabalgata ‘inmóvil’, una de las más antiguas de Andalucía

Los vecinos de este pueblo de Huelva se convierten en estatuas vivientes para recrear escenas bíblicas en un desfile que atrae a miles de visitantes

(Foto de ARCHIVO)ANDALUCÍA.-Huelva.- Multitudinaria asistencia a la cabalgata de Reyes de Higuera de la Sierra06/1/2019
Redacción COPE Huelva

Huelva - Publicado el

2 min lectura0:32 min escucha

Higuera de la Sierra se prepara para vivir uno de sus días más especiales con la celebración de su famosa cabalgata de Reyes, un evento único declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. A diferencia de otros desfiles, su principal característica es que las doce carrozas que la componen representan escenas bíblicas con personas del pueblo que permanecen completamente inmóviles durante todo el recorrido, como si fueran estatuas vivientes.

Una tradición centenaria

La tradición de esta cabalgata se remonta a 1918, lo que la convierte en una de las más antiguas de la región, solo superada por la de Sevilla. Su valor cultural ha sido reconocido con múltiples galardones, como la medalla de oro de la Diputación de Huelva y la bandera de Andalucía, concedida el año pasado, consolidando su prestigio más allá de la provincia.

(Foto de ARCHIVO)Cabalgata de Higuera de la SierraREMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LA SIERRAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma07/9/2022
Implicación vecinal como clave del éxito

La organización del desfile es un ejemplo de implicación comunitaria. Aunque un comité de 15 personas coordina el evento, son los propios vecinos, en grupos de amigos, quienes se encargan de dar vida a cada carroza. Mariluz García, presidenta de la asociación, ha explicado que ellos "arreglan su propia carroza", aportando las ideas que después son aprobadas por una comisión para garantizar la originalidad.

La asociación facilita el material necesario, como el carpintero y el herrero, pero la creatividad y el trabajo manual corren a cargo de los participantes. Aunque no se sortean las escenas, se valora la originalidad para evitar repeticiones con años cercanos, si bien escenas como el Nacimiento suelen ser muy solicitadas por familias con bebés.

Renovación constante y novedades

Cada año, el desfile presenta novedades. Para esta edición, "la escolta de caballo estrena ropa", ha adelantado García. Esta renovación es una constante, ya que las carrozas se desmontan por completo tras el desfile por falta de espacio de almacenaje. García lo confirma de manera tajante: "Aquí se deshacen todas las carrozas".

Aquí se deshacen todas las carrozas"

A pesar de que hay tres carrozas que se repiten conceptualmente cada año —los tres Reyes Magos, la Estrella y el Nacimiento—, su diseño es siempre diferente. La organización se esfuerza por ofrecer una experiencia visual única en cada edición, un principio que la presidenta resume afirmando que, aunque los títulos se repitan, "cada una son distintas todos los años".

Cada una son distintas todos los años"

El impacto del evento es enorme para un municipio de apenas 1.300 habitantes, que llega a recibir a "miles y miles de personas" durante la jornada. La movilización es total, implicando no solo a los participantes de las carrozas, sino también a un amplio dispositivo de seguridad, Guardia Civil, bomberos y sanitarios para garantizar que todo transcurra sin incidentes.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

