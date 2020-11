Ferraz da carpetazo y nombrará a Limón presidenta de la Diputación

Golpe en la mesa de Pedro Sánchez, "ordeno y mando" o "dedazo".

Según ha podido saber la Cadena COPE la gestora del PSOE en la provincia renuncia a convocar el comité provincial para la elección del presidente de la diputación con lo que María Eugenia Limón será la responsable de la institución provincial a pesar de no tener el apoyo de la mayoría de los alcaldes. Según la gestora el comité no se puede convocar por la pandemia y además el federal tiene potestad para elegir al candidato. Esta misma mañana era Susana Díaz, quien pedía en una entrevista en RNE que se le diese voz a los alcaldes.

Hoy mismo tambiénlas Juventudes Socialistas mostraban su miedo a que la gestora evitase el ejercicio de la democracia como parece que sucederá en breve.

Por otra parte, dirigentes históricos del Partido Socialista onubense se sumaban a la plataforma de alcaldes, alcaldesas, portavoces en oposición y militantes que exigen el cumplimiento de los estatutos y la elección de la persona que presidirá la Diputación de Huelva por medio de un Comité Provincial.

A través de un comunicado han indicado que bajo una misma reivindicación, "dar voz a la militancia es dar voz a la democracia", decenas de históricos socialistas han terminado por incluirse dentro de esta plataforma. Entre ellos, destacan Juan Fernández Batanero, ex Alcalde de Santa Olalla y ex Viceconsejero, Jorge Puente, ex Secretario General de UGT en la provincia de Huelva, Rafael López, ex Delegado de Salud y Servicios Sociales, Félix Soto, ex Alcalde de Corteconcepción y ex Parlamentario andaluz, Concha Martín, ex Parlamentaria andaluza, Juan Manuel López ex Delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Eduardo González, ex Alcalde de Niebla, José Manuel Romero, ex Secretario General del PSOE de Bollullos Par del Condado, José María Martínez Macarro, ex Coordinador de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, Manuel Blanco, ex Secretario de Organización del PSOE de Nerva o José Antonio Cortés Rico, ex Alcalde de Fuenteheridos y ex Delegado de Medio Ambiente.

Estos militantes, quienes aglutinan una enorme experiencia en la gestión institucional y orgánica, sumada a un profundo respeto profesado hacia ellos por parte de todos sus compañeros y compañeras socialistas, insisten en que no existen dudas a la hora de interpretar los estatutos.