Familias de víctimas del doble crimen de Almonte reclaman que se culmine el análisis de la manta

Las familias de las víctimas del doble crimen de Almonte--en el que fueron asesinados un padre y su hija de ocho años en el domicilio familiar en 2013-- han registrado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado para recordar que siguen a la espera del resultado del estudio del Instituto Nacional de Toxicología del paño o mantita que cubría a la niña, informe que todavía no ha llegado y que esperan desde diciembre de 2019.

En el mencionado escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la familia, José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, reitera la petición de realización de informes sobre la llamada 'mantita' y hace un repaso del estado en el que se encuentra el caso.

Las familias de las víctimas siguen reclamando justicia al no existir a día de hoy ningún inculpado ni condenado por las dos muertes ya que el único encausado por estos hechos, Francisco Javier Medina, resultó absuelto tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y con tres sentencias absolutorias.

Ante esto, el mencionado juzgado palmerino ordenó la reapertura de una causa tras ratificar el Tribunal Supremo la absolución del único acusado, de manera que en este tiempo se ha prorrogado incluso la instrucción del procedimiento, fijando un nuevo plazo de otros seis meses.

En este punto, en declaraciones a Europa Press, Aníbal Domínguez, tío y hermano de los fallecidos, ha remarcado la relevancia del estudio de Toxicología de la mantita. Así, ha recordado que en su día "la jueza le indicó que tanto desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como desde Toxicología indicaron que no se analizó la manta entera porque se consideraba que con el ADN del acusado presente en las toallas se resolvería tajantemente el caso". No obstante, esto finalmente no dio ese resultado, por lo que ha insistido en la importancia del análisis del paño.

De este modo, en el escrito presentado por las familias remarcan que "en esa prenda de la menor existían importantes manchas de sangre, (ya bastante ennegrecida) y por qué no pensar que aparezcan restos biológicos del verdadero autor y junto con la anterior prueba son muy importantes y hay que tener ilusión en que pueda aparecer restos biológicos del criminal en estos hechos tan horrorosos y desagradables".

Además, en el escrito recuerdan otros puntos a tener en cuenta en la instrucción, como que "no se ha analizado un trozo de papel con sangre del finado, que no fue apreciado durante el levantamiento del cadáver en la escena y se podría profundizar en esa prueba", entre otros aspectos como el relativo a que desde el segundo informe de la Guardia Civil señalan la puesta en hora de los teléfonos ya que, en aquella época la hora de los teléfonos se podía poner manualmente y este dato es "muy relevante y habría que concretar a fondo porque es una cuestión que no se ha investigado hasta la fecha".

En definitiva, en el escrito se pide que se impulse esta fase instructora, se reiteren los oficios recordatorios ante los organismos correspondientes al objeto de que se remiten los informes por "ser de justicia".