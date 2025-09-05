El Espacio Santa Fe acogerá la exposición Mater Mea, un homenaje del arte sacro onubense

El Espacio Santa Fe acogerá desde el próximo 11 de septiembre la exposición ‘Mater Mea: Arte y devoción’, una muestra sin precedentes que reúne lo mejor del arte sacro contemporáneo de la provincia de Huelva. Organizada por la Asociación Profesional de Arte Sacro Onubense (APASO) con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, la exposición se enmarca dentro de los actos previos a la Procesión Jubilar Magna Mariana, que tendrá lugar el 20 de septiembre con motivo del Año Jubilar de la Esperanza.

La presentación oficial del evento contó con la participación del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento, Nacho Molina, quien destacó que esta exposición supone “un preámbulo de excepción para un acontecimiento histórico que marcará un antes y un después en la vida religiosa y cultural de la ciudad”. Molina subrayó la importancia de “proteger y poner en valor la industria artesanal vinculada a la Semana Santa, una riqueza única en el mundo”.

La exposición, comisariada por Rocío Calvo, rinde homenaje a la figura de la Virgen María, protagonista indiscutible de la Magna Mariana, y presenta un total de 115 obras realizadas por 32 artistas y artesanos onubenses, incluidos 4 creadores noveles. Las piezas abarcan disciplinas tan diversas como la escultura, pintura, cerámica, bordado, orfebrería, joyería e imaginería, destacando la maestría, la fe y la pasión de quienes las han creado.

El presidente de APASO, Chema Riquelme, destacó que el origen de la asociación fue “una simple llamada de teléfono” que hoy se ha transformado en una plataforma consolidada con 26 socios activos y más de una decena en espera de adhesión. “Esta macroexposición no es solo una muestra artística, es un homenaje colectivo a la Virgen María y un testimonio del talento que atesora nuestra tierra”, señaló.

Por su parte, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera, valoró el evento como una forma de “resaltar el arte sacro como seña de identidad andaluza”, mientras que la diputada de Cultura, Gracia Baquero, enfatizó que “la Magna Mariana será un escaparate para nuestros pueblos” y celebró el inicio del camino hacia esta cita con la inauguración de ‘Mater Mea’.

La muestra podrá visitarse en el Espacio Santa Fe hasta el 21 de septiembre, incluidos fines de semana y el propio día de la Magna, en horario de 10:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:30 a 21:00 horas por la tarde.