David Toscano desvela el 'gran año' de Huelva: La Rábida y la Vuelta a España centran la ambiciosa agenda de 2026

(Foto de ARCHIVO)Antigua estación de tren de HuelvaREMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE HUELVAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma08/8/2025

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha calificado el recién terminado 2025 como un año de balance positivo, aunque ha admitido que los tiempos administrativos han ralentizado algunos proyectos. A pesar de ello, ha asegurado que casi todo lo propuesto "ha salido" y ha proclamado que 2026 será "el gran año de Huelva", con una especial protagonista: La Rábida.

La Rábida, epicentro internacional

La Rábida se consolidará como un punto neurálgico en la agenda internacional de 2026. El presidente ha confirmado eventos de gran calibre como la visita de su majestad el rey en enero, una cumbre hispanolusa y el final de una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Toscano se muestra convencido de que Huelva también acogerá una de las cumbres previas a la Cumbre Iberoamericana, un logro para el que destaca la unión de todas las administraciones y la sociedad onubense.

Este año va a llegar"

Según Toscano, durante mucho tiempo se ha reconocido a Huelva como "la cuna del descubrimiento", pero sin que ese reconocimiento se materializara en grandes eventos. Ahora, cree firmemente que la situación ha cambiado y que los frutos del trabajo conjunto llegarán pronto: "Yo creo que este año va a llegar".

00:00 Volumen Descargar

Un escaparate al mundo: la Vuelta a España

La Vuelta Ciclista a España será uno de los mayores escaparates para la provincia. Toscano ha destacado que el evento ofrecerá una visibilidad "histórica" al recorrer todas las comarcas, desde la sierra, con salida en Cortegana, hasta la costa, pasando por la Cuenca Minera y el Condado, con meta en La Rábida. "Esa imagen de Huelva no tiene precio", ha afirmado el presidente.

Creo que vamos a sorprender a mucho"

El recorrido desmentirá mitos sobre la orografía andaluza y mostrará la diversidad paisajística de la provincia, desde su "sierra espectacular" hasta su "costa increíble". Toscano confía en el potencial de la provincia para impresionar a una audiencia nacional e internacional, incluyendo zonas menos conocidas como el Andévalo. "Creo que vamos a sorprender a mucho cuando vean lo que tenemos", ha señalado.

Proyectos para la ciudadanía

Más allá de los grandes eventos, la Diputación impulsará proyectos directos para los vecinos. Tras el éxito de los cajeros automáticos para garantizar la "igualdad financiera", en 2026 se lanzará un programa de instalación de defibriladores en todos los municipios y aldeas. El objetivo es mejorar la salud y la seguridad, incluyendo formación para su uso en emergencias.

Finalmente, Toscano ha abordado el proyecto de la antigua estación de tren, bautizado como "Puerta de Huelva", que contempla la rehabilitación de la estación de Sevilla y el colegio ferroviario, junto a un nuevo edificio. Un contratiempo judicial ha paralizado la licitación de la estación, por lo que los esfuerzos se centran ahora en el colegio y en el nuevo inmueble, cuyo proyecto completo se presentará este año.

Este plan permitirá unificar las 15 sedes de la Diputación en un solo espacio, creando una "diputación del siglo XXI" más eficiente y que permitirá ahorrar dinero. Además, el proyecto busca rehabilitar y conservar edificios históricos que son un emblema de la Huelva minera y su apertura a la ría.