COPE Huelva clava su sombrilla en el Camping Playa La Bota

Tras recorrer la costa onubense en #Andalucíaentusombrilla, este martes 12 de julio, COPE Huelva se ha desplazado hasta uno de los campings que más tradición cuenta en la provincia de Huelva.

Alba Ferrera, gerente del Camping Playa La Bota, explica en el Herrera en COPE Huelva que la situacíon del camping en este 2022 "es bastante positiva después de dos años difíciles y que el verano, prácticamente, está completo con lo que las sensaciones son bastante buenas."

Del mismo modo, Ferrera aprovecha el espacio para denunciar algunos puntos de autocaravanas que se encuentran en la provincia. "No denunciamos que tengan posibilidad y habilitados algunas zonas, lo que denunciamos es la cierta libertad que tienen en algunas partes de, precisamente, la costa, en la que no solo están libres de ciertos pagos sino que tampoco cuidan del entorno ni del medio ambiente al no tener cerca puntos de recogida de basura, por ejemplo", denuncia.

Además, el Camping Playa La Bota, no solo ofrece alojamiento o restauración (abierto para todo el público y los 365 días del año), sino que también ofrece una importante oferta de entretenimiento a través de conciertos o eventos que amenizarán los días a mayores y pequeños.