Carolina Marín acompaña a su ahijada a la primera clase de bádminton

La campeona olímpica y mundial de bádminton Carolina Marín protagonizó este lunes un emotivo regreso al Polideportivo Andrés Estrada en Huelva, donde dio sus primeros pasos en este deporte, acompañada de su ahijada, que quiso golpear el volante por primera vez.

"Traer a mi ahijada y que esté jugando al bádminton me hace mucha ilusión. No le he dicho nada, ha sido decisión suya, le dijo un día a sus padres que quería jugar al bádminton, y verla disfrutar... Estoy súper contenta y reviviendo muchos momentos de mi infancia", dijo la heptacampeona de Europa en un video difundido en su cuenta oficial de Instagram.

La onubense, medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y tricampeona mundial (2014, 2015 y 2018), revivió sus inicios en el Club Recreativo IES La Orden, pero de una manera aún más especial, según expresó.

"Hay cosas que no sabemos la ilusión que nos pueden llegar a hacer... Hasta que lo vivimos", afirmó en el mensaje.

En el vídeo, Marín preguntó a su vez a su ahijada si volvería a jugar, a lo que la pequeña respondió, emocionada, que 'sí'.

Huelva será la sede del Campeonato de Europa 2026, como forma de rendir homenaje a esta jugadora, auténtico referente en este deporte, según anunció el pasado viernes la Federación Española de Bádminton (FESBA).