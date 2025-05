El Cardoso Racing buscará su primera victoria de la temporada en Jerez

El FIM JuniorGP aterriza este fin de semana en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. Tras la primera ronda celebrada en Estoril, en la que los resultados del Cardoso Racing no fueron los esperados, el equipo andaluz llega en plena forma a su circuito de casa en busca de su primera victoria del año.

Mientras que en Estoril las complicadas condiciones de lluvia condicionaron un fin de semana lleno de caídas para los pilotos del Cardoso Racing, se espera que estos días en Jerez las altas temperaturas sean protagonistas.

De cara a esta próxima carrera, una de las grandes noticias para la estructura del Cardoso Racing ha sido el anuncio del fichaje de Roberto García por Yamaha Racing para competir en el Mundial de Supersport con el equipo GMT94. Antes de dar el salto a esta nueva categoría mundialista, García competirá este fin de semana en Jerez con el equipo dirigido por José Luis Cardoso.

Además, tanto Harrison Voight como Maxwell Toth, que sus caídas de Estoril les provocaron consecuencias físicas, podrán competir este fin de semana.

Roberto García: "Comienza un fin de semana muy bonito para nosotros porque corremos en casa. Aquí se empieza con otra energía, estoy muy motivado por correr aquí, pero vamos a trabajar en la misma línea que siempre. Sobre la noticia de mi salto al Mundial de Supersport, estoy muy contento. Tenemos una gran oportunidad por delante. Va a ser una experiencia muy enriquecedora para mí y un gran reto, así que quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado a que se haga posible".

Josh Whatley: "Creo que vamos a tener un buen fin de semana, seguro que mejor que el de Estoril. Conocemos bien este circuito, estamos trabajando muy bien con el equipo y, además, el año pasado demostramos que aquí podemos ir muy rápidos. Ahora tenemos más experiencia y vamos a seguir dando el máximo".

Harrison Voight: "Estoy contento de estar de vuelta. Por supuesto no llego al cien por cien de mis condiciones físicas, pero podemos volver a subirnos a la moto, que es lo importante. Es la carrera de casa para el equipo y me encantaría conseguir un buen resultado, aunque lo principal para mí será acabar la carrera porque me perdí las dos primeras carreras, y eso significa que perdimos muchos puntos. En este campeonato se necesita constancia con las puntos porque no tenemos muchas carreras, así que vamos a ir paso a paso, buscaremos seguir creciendo, cogiendo confianza y acabar en la mejor posición posible".

Maxwell Toth: "Estoy contento por estar de vuelta, especialmente en una pista como Jerez que se me ha dado especialmente bien en el pasado. Debemos tener cuidado con el hombro, todavía está reciente la dislocación que tuve en Estoril. Vamos a ir paso a paso, cogiendo más confianza en cada vuelta y así no nos precipitaremos. El fin de semana es largo, así que tenemos tiempo para poner todo a punto".

José Luis Cardoso: "Correr en Jerez siempre es especial, es nuestro circuito de casa y eso nos da una motivación extra. En Estoril tuvimos muy mala suerte, pero siempre nos quedamos con lo positivo y de allí pudimos sacar también cosas buenas, como el ritmo que estaban mostrando todos nuestros pilotos y su buen estado de forma a pesar de las condiciones tan complicadas por la meteorología. Este fin de semana hará mucho calor y también será difícil, pero estamos listos. Roberto y Josh llegan muy bien preparados y se les da bien esta pista, además, tenemos que darle la enhorabuena a Roberto por el anuncio de su fichaje por Yamaha para el Mundial de Supersport. Es una gran noticia para él y para la estructura de Cardoso Racing, que seguirá acompañándole como lleva haciendo desde que era un niño, estamos muy orgullosos de él. Por otro lado, Max y Harrison vienen de superar los problemas físicos que les dejó el fin de semana de carreras de Estoril, así que debemos ir con calma, paso a paso y crecer cada día".