Así será la Casa de Espiritualidad y Peregrinación en la Aldea de El Rocío

En el marco de la conmemoración del Voto del Rocío Chico, y tras la solemne procesión eucarística celebrada en los alrededores del Santuario Nacional de la Virgen del Rocío, el Ayuntamiento de Almonte y el Obispado de Huelva han formalizado un protocolo de compromiso y colaboración para la construcción de una Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación en la aldea de El Rocío.

El acuerdo fue rubricado por el alcalde de Almonte, Francisco Bella Galán, y el obispo de Huelva, Mons. Santiago Gómez Sierra, actuando como secretaria general del Ayuntamiento Rocío Díaz Macías y contando con la presencia del presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla Díaz de la Serna, como testigo de honor.

COPE Huelva Planos de la Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación

Con este gesto, ambas instituciones expresan su voluntad de avanzar en un proyecto largamente deseado: dotar a la aldea de El Rocío de un espacio estable que acoja, forme y acompañe a los peregrinos que acuden durante todo el año a la Blanca Paloma.

El documento firmado subraya que “El Rocío, enclave emblemático del municipio de Almonte, es reconocido internacionalmente por su profunda tradición mariana y su relevancia en la espiritualidad popular andaluza. La devoción a la Virgen del Rocío ha convertido a la aldea en un lugar de peregrinación constante, atrayendo a miles de fieles cada año”.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

El alcalde de Almonte, Francisco Bella Galán, destacó la importancia del acuerdo:

“Hoy damos un paso firme en la consolidación de El Rocío como referente espiritual y cultural. Esta Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación será un espacio abierto a todos, que fortalecerá la identidad rociera y, al mismo tiempo, contribuirá al desarrollo económico y social de nuestro municipio”.

Mons. Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, sobre el Rocío Chico y la próxima Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación

El obispo de Huelva, Mons. Santiago Gómez Sierra, subrayó la dimensión pastoral de la iniciativa:

“El Rocío es un lugar donde la fe se hace vida. Con esta Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación queremos ofrecer a los peregrinos un ámbito de oración, formación y encuentro, que ayude a profundizar en la devoción a la Virgen y a vivirla con mayor hondura cristiana”.

El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla Díaz de la Serna, quiso remarcar el valor del acuerdo desde la tradición rociera:

“La Hermandad Matriz recibe con gran esperanza este proyecto, que responde al anhelo de muchas generaciones de rocieros. Será un hogar espiritual para todos los que vienen a los pies de la Virgen, un lugar donde alimentar la fe y custodiar la esencia de nuestra devoción”.

UN PROYECTO CON VOCACIÓN ESPIRITUAL Y SOCIAL

La futura Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación estará concebida como un centro de acogida y reflexión, promoviendo la fe rociera y consolidando la identidad religiosa y cultural del pueblo andaluz. Además de su dimensión pastoral, el proyecto se presenta también como una iniciativa de interés social, con capacidad para generar empleo, dinamizar la economía local y fomentar un desarrollo sostenible en el entorno.

Con la firma de este protocolo, el Ayuntamiento de Almonte y el Obispado de Huelva reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la devoción mariana y con el progreso espiritual y social de la aldea de El Rocío.