Así será la Casa de Espiritualidad y Peregrinación en la Aldea de El Rocío

El Obispado de Huelva y el Ayuntamiento de Almonte dan un paso decisivo en la colaboración institucional con la firma del protocolo que permitirá levantar en la aldea de El Rocío la Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación, un espacio destinado a la acogida y formación de los miles de fieles que cada año acuden a la Blanca Paloma

Fachada principal de la próxima Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación

Redacción COPE Huelva

Huelva - Publicado el

3 min lectura

En el marco de la conmemoración del Voto del Rocío Chico, y tras la solemne procesión eucarística celebrada en los alrededores del Santuario Nacional de la Virgen del Rocío, el Ayuntamiento de Almonte y el Obispado de Huelva han formalizado un protocolo de compromiso y colaboración para la construcción de una Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación en la aldea de El Rocío.

El acuerdo fue rubricado por el alcalde de Almonte, Francisco Bella Galán, y el obispo de Huelva, Mons. Santiago Gómez Sierra, actuando como secretaria general del Ayuntamiento Rocío Díaz Macías y contando con la presencia del presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla Díaz de la Serna, como testigo de honor.

Planos de la Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación

Con este gesto, ambas instituciones expresan su voluntad de avanzar en un proyecto largamente deseado: dotar a la aldea de El Rocío de un espacio estable que acoja, forme y acompañe a los peregrinos que acuden durante todo el año a la Blanca Paloma.

El documento firmado subraya que “El Rocío, enclave emblemático del municipio de Almonte, es reconocido internacionalmente por su profunda tradición mariana y su relevancia en la espiritualidad popular andaluza. La devoción a la Virgen del Rocío ha convertido a la aldea en un lugar de peregrinación constante, atrayendo a miles de fieles cada año”.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

El alcalde de Almonte, Francisco Bella Galán, destacó la importancia del acuerdo:

“Hoy damos un paso firme en la consolidación de El Rocío como referente espiritual y cultural. Esta Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación será un espacio abierto a todos, que fortalecerá la identidad rociera y, al mismo tiempo, contribuirá al desarrollo económico y social de nuestro municipio”.

Mons. Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, sobre el Rocío Chico y la próxima Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación

El obispo de Huelva, Mons. Santiago Gómez Sierra, subrayó la dimensión pastoral de la iniciativa:

“El Rocío es un lugar donde la fe se hace vida. Con esta Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación queremos ofrecer a los peregrinos un ámbito de oración, formación y encuentro, que ayude a profundizar en la devoción a la Virgen y a vivirla con mayor hondura cristiana”.

El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla Díaz de la Serna, quiso remarcar el valor del acuerdo desde la tradición rociera:

“La Hermandad Matriz recibe con gran esperanza este proyecto, que responde al anhelo de muchas generaciones de rocieros. Será un hogar espiritual para todos los que vienen a los pies de la Virgen, un lugar donde alimentar la fe y custodiar la esencia de nuestra devoción”.

UN PROYECTO CON VOCACIÓN ESPIRITUAL Y SOCIAL

La futura Casa Diocesana de Espiritualidad y Peregrinación estará concebida como un centro de acogida y reflexión, promoviendo la fe rociera y consolidando la identidad religiosa y cultural del pueblo andaluz. Además de su dimensión pastoral, el proyecto se presenta también como una iniciativa de interés social, con capacidad para generar empleo, dinamizar la economía local y fomentar un desarrollo sostenible en el entorno.

Con la firma de este protocolo, el Ayuntamiento de Almonte y el Obispado de Huelva reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la devoción mariana y con el progreso espiritual y social de la aldea de El Rocío.

