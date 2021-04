Águedo asegura estar "un poco sorprendida" por la petición de Limón para adelantar las primarias

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, se ha mostrado "un poco sorprendida" por las declaraciones de la presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, al respecto del adelanto de las primarias del PSOE-A. "Estamos ahora mismo sumidos en una pandemia, en una cuarta ola y con una crisis sanitaria y, en concreto, en unos municipios costeros como el mío con una crisis económica bastante importante y es el momento de estar con nuestros vecinos y vecinas y aportar soluciones de presente, que es muy duro, trabajando y gestionando para que nuestro futuro sea mejor y tengamos una recuperación económica lo antes posible."

Sobre los comicios, Águedo ha señalado que cuando llegue el momento de esas primarias "cada militante votará en consecuencia a quien crea que considere que mejor puede liderar Andalucía y, como ha dicho nuestra vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, los socialistas no tenemos que tener ningún tipo de incertidumbre ni inseguridades en este momento por este tema porque hay muchos compañeros que con el voto de la militancia liderarán Andalucía cuando llegue el momento", señaló.

Por último, preguntado sobre la opinión de la actual presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, de adelantar las elecciones, Águedo se ha mostrado "un poco sorprendida pero no he hablado con la compañera por lo cual no puedo comentar los motivos que ella haya considerado con la libertad de cada uno. Yo lo he hecho como alcaldesa,que nos dediquemos a trabajar lo mejor que podamos pensando en cada nuestro municipio. Ella tendrá sus motivos y lo respeto y, ya digo, no he podido hablar con ella pero creo que tenemos que estar codo con codo con la ciudadanía", sentenció.





