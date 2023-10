Francisco Sánchez: "Las restricciones de agua serán pronto del 50%"

Onubafruit es uno de los principales productores agrícolas de Huelva. Se trata de una cooperativa de más de 1000 agricultores que trabaja frutos rojos, frutas de hueso y cítricos. En nuestra visita a Fruit Attraction hemos podido hablar con Francisco Sánchez, gerente de Onubafruit para repasar la situación del sector de los frutos rojos de Huelva, el presente de la cooperativa y su futuro.

Las bondades del clima de Huelva

Para el cultivo de frutos rojos Huelva tiene un clima de estupendo. Por ejemplo, para arándanos no he encontrado un sitio con mejor clima que Huelva en el mundo. Tenemos muchas ventajas

Previsiones de campaña

La campaña anterior fue buena. Las fresas y arándanos fueron un poco escasas en producción, sobre todo el arándano que perdió un 20% de producción, pero el precio compensó. La frambuesa empezó mal y al final terminó bien.

Las expectativas dependen del agua. Todo el mundo está muy nervioso y preocupado por el agua. De momento no llueve y eso va a condicionar la campaña. Estamos plantando como si fuera a llover, porque no hay otro remedio.

Las restricciones del agua serán pronto del 50%

Hay que lanzar una llamada urgente a todas las administraciones para que pongan desaladoras de una vez. Obviar esto me parece una estupidez y que estén cerrando los ojos ante un problema tan grande como este. Tenemos mucha ilusión por servir a Europa frutos rojos, pero la incertidumbre con el agua es tremenda. Ya nos han avisado que las restricciones del agua serán del 50%. Hay que prever los periodos de sequía.

La opinión pública está concienciando a gente que no tiene ni idea de esto, con todos los respetos, de que estamos transgrediendo todas las leyes y que estamos secando Doñana. Me parece una absurdez. Todo el mundo está nervioso y la política valiente no existe. Uno por otro y al final la casa sin barrer.

Subida de insumos

Somos el último eslabón de la cadena, o el primero, depende de cómo se mire. A nosotros nadie nos defiende. Si nos suben los insumos, encima tendremos la culpa. No nos dejan producir y quieren que vendamos barato. ¿De dónde?

La falta de desinfección de tierra va a bajar la producción entorno a un 20% o 25%. Hablan de que el aceite está caro. Si no hay aceitunas, ¿cómo no van a estar caros los productos?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El gasoil, que viene de Irán o Irak, eso sí puede estar caro. Pero la fresa no, tiene que estar barata. A nosotros nos queda sufrir, pero vamos a estar ahí. Pese a quien le pese.

La importancia del I+D

Tenemos 12 hectáreas de campos de ensayo, que creo que no lo tiene nadie. Tenemos seis variedades propias de arándanos que podremos disfrutar pronto de ellas en todo el mundo. Contamos con un progreso del 70% de variedades propias de frambuesas y estamos investigando también la fresa. En el I+D el fracaso es mucho más amplio que el éxito, pero determinados éxitos te compensan esto.