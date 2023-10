David Toscano: "Es fundamental que las infraestructuras de Huelva estén en el menor tiempo posible"

Fruit Attraction es un punto de encuentro no solo para importantes empresas del sector agrícola, sino también para entidades políticas y sociales. Hasta aquí se ha trasladado el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, quien ha atendido a los micrófonos de COPE Huelva en el stand de Fruta de Andalucía para analizar los asuntos de actualidad relacionados con el sector y la provincia.

La importancia de Fruit Attraction

Fruit Attraction es un escaparate espectacular y que Andalucía sea uno de los focos de atención es importante. También es importante para Huelva, ya que es la segunda provincia después de Almería que más exportaciones tiene y, por tanto, una de las grandes provincias en fruta de toda Andalucía

En esta feria Huelva va a brillar con luz propia ya que, además de los magníficos productos que tenemos, es una de las grandes distribuidoras para Europa.

El fruto rojo es fundamental para Huelva

Se trata de un producto fundamental para el desarrollo económico de la provincia. Estamos hablando de una cifra realmente importante. De los 5.000 millones de euros de exportación que tiene la provincia de Huelva, el 24% es de frutos rojos. Más de mil millones de euros.Ello lleva a tener riqueza en nuestros municipios, a crear empleo y a que el futuro de Huelva sea prometedor.





Huelva tiene un futuro prometedor

Somos los principales exportadores de frutos rojos de España y Europa. Y es importante que, además de en Reino Unido, Países Bajos y Alemania, sigamos ampliando estos mercados. Podemos seguir avanzando, tenemos mucho recorrido y Huelva estoy seguro de que va a estar a la altura. Para ello contamos con unas empresas y agricultores donde se trabaja muy bien, donde se innova y donde se tiene mucho cuidado con la calidad.

Hay muchísimo futuro en este sector y desde las administraciones tenemos que apoyar a todos esos empresarios y escuchar sus demandas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La Diputación como altavoz del sector

La Diputación no solo se limita a acompañar, sino también ayudamos con diferentes programas y promociones a seguir en otras ferias para avanzar en la marca Huelva. Para nosotros es fundamental que esa marca sea un paraguas donde se refugien otros productos de la provincia. Es un asunto importante para el futuro de la internacionalización de todos nuestros productos.

En Huelva estamos faltos de infraestructuras

En Huelva estamos faltos de muchísimas infraestructuras. Hay una que es fundamental, que es el agua. Todas las administraciones, partidos políticos, sindicatos, agentes sociales, todos tienen que remar en la misma dirección.

Huelva no es el pico de España. Es el sitio donde, además de tener unos productos extraordinarios por nuestro clima, es el lugar desde donde pueden salir hacia América, Canarias y otros puertos. Las infraestructuras son fundamentales, así como que no tengamos que hablar de la falta de agua teniendo la pluviometría que tiene la provincia. Si todos esos recursos se pudieran mantener en presas, no tendríamos ningún tipo de problema

El agua no es una cuestión de tu más, sino de sentarnos. La Diputación va a tener esta semana una reunión con todos para conseguir remar en la misma dirección. Es fundamental que las infraestructuras lleguen y lleguen pronto. Estoy seguro de que vamos a desbloquear la situación entre todas las administraciones.

Estamos hablando de empleo, de economía, de que nuestros pueblos sigan manteniendo calidad de vida y de que sus habitantes no tengan que irse obligados. Es fundamental que todas estas infraestructuras estén en el menor tiempo posible.

Proyecto RAIA

La Diputación no puede dejar escapar ni un solo euro europeo. Nuestra cercanía con Portugal nos ayuda a ello porque nuestra relación es magnífica y estamos llevando a cabo muchos proyectos transfronterizos.

Cualquier pueblo de la Sierra o de El Andévalo debe tener lo básico para que todo aquel que quiera vivir allí no tenga que irse. Nos va a ayudar también a que a personas que viven en otros lugares, incluso de Europa, que están buscando un lugar extraordinario para vivir como es la provincia de Huelva, tengamos la oportunidad de ofrecerle el mejor espacio para venir a vivir, a generar empleo y riqueza.

Estos proyectos son muy importantes para poder decir que Huelva es igual en toda la provincia y que un habitante de cualquier municipio de la provincia pueda tener las mismas oportunidades que en la capital.