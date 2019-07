"El último que apague la luz"

“En venta por jubilación”

La conocida librería Saltes (Huelva) está “en venta por jubilación”. Lo anuncia un cartel en su fachada.

Al leerlo me tocó el corazón. Me impresionó. No me lo creía. Al llegar a casa lo primero que hice fue transmitir a mi mujer la mala noticia.

La Librería Saltes está “en venta por jubilación”. ¿De quién...?. Pues, de Pilar, su propietaria.

Al fallecer su marido, el inolvidable Miguel Ángel Rubira, ya estuvo tentada a hacerlo. Pero es ahora, cuando, Pilar, ha creído oportuno jubilarse (jubilo), y cerrar la librería.

Me pregunto el por qué me habrá impactado tanto ver el rótulo de su venta. Le encuentro tres motivos principales:

El primero, porque Saltes era, para mi, mucho más que una tienda de venta de libros, formaba parte de mis estudios (periodismo) y de mis inquietudes políticas, sociales y culturales.

Ejemplo: el 95 % de los libros de mi amplia biblioteca han sido adquiridos en esta librería, ahora, “en venta por jubilación”.

El segundo motivo es nostálgico. Recuerdo a la Librería Saltes convertida en un espacio de debate ciudadano en los años de la Transición política, ante la llegada de la democracia y las libertades a España.

El tercero, está relacionado con la tendencia actual. Cada día se cierran más librerías en España. Me apena profundamente que también a Saltes le haya llegado su hora final.

"La cultura no se jubila"

Esta mañana, al mirar, varias veces, la foto de la fachada de la Librería para convencerme de su cierre, me ha venido a la memoria el proverbio del escritor malí, Amador Hampaté, defensor de la tradición oral: “En Africa, cuando una persona anciana muere, una biblioteca arde”.

Podríamos crear un símil improvisado para la ocasión, con esta frase: “Cuando una vieja librería cierra, muere un poco la Cultura”.

Con la venta y cierre de Saltes es imposible no pensar en que la Cultura cada vez importa menos en nuestra sociedad hipertecnologica, apresurada, propicia al consumo trivial, abocada al fin de la era de los libros, al triunfo de lo visual sobre lo escrito, de la imagen sobre el pensamiento.

Sólo debemos mirar a nuestro alrededor para ver cuales son los hábitos y códigos de conductas digitales de nuestros niños y jóvenes (compra online).

En la Librería Saltes suenan tambores de despedida. Mientras que desde la amplías estanterías, cubiertas de libros de papel, sale una voz diciendo: “El último que apague la luz...”. ¡Buenas Tardes!