"Tico Medina ha muerto"

Ayer, cuando acababa de terminar de escribir el BD, Carmen me dio la noticia de la muerte de Tico Medina.

La noticia, por inesperada, me dejó sin reacción unos instantes. Nos teníamos mucho aprecio.

Tico era maestro de periodistas y quiso escribir el prologo del primero de mis cinco libros: ” Conversaciones en Huelva”.

En él figura la entrevista que le hice, en el año ochenta, y en la que él desnuda su alma de reportero universal.

En la entrada de la misma le escribo el siguiente retrato humano: “Es andaluz. Se llama Escolástico y se firma Tico. Está enamorado de todo, menos de él mismo. ¿Acaso tendrá motivos…?

Para mi, es acogedor, amable, espontáneo, sincero, no oculta nada de lo que piensa. Habla sin hacerse rogar, como si estuviera escribiendo.

A veces, produce sentencias y proverbios como si fuera un oráculo griego.

Pero, en realidad, Tico Medina, es del pueblo y para el pueblo.

Lo mismo está en el Rocio, ante la Blanca Paloma que en Nueva York frente a las pinturas de Picasso, que almorzando con Fidel Castro o intentando saludar al Nobel, Juan Ramón Jimenez, poco antes de su muerte”.





“ONUBENSE DE CORAZÓN”





Tico, además de reportero universal, escribía con gran facilidad y finura. Por ello, la editorial Planeta le encargó la primera biografía de Julio Iglesias.

Aceptó el reto y se trasladó un mes a Miami, para dialogar y conocer íntimamente al cantante.

Al volver a España, lo hizo directamente a Huelva, al parador de Mazagón, frente al Atlántico, lugar elegido por Tico para escribir.

Nada más llegar me llamó por teléfono y me invitó a comer, al día siguiente. Ya te puedes imaginar la interesante que fue la comida y la cantidad de anécdotas que me contó de sus vivencias en Miami.

Recuerdo una de ella, que define la sensibilidad y humanidad de Tico Medina, “onubense de corazón”, e intimo amigo de José María Roldán.

¿Qué es lo más te ha llamado la atención de Julio Iglesias?. Tico, me respondió: “Es un hombre que tiene todo, menos la felicidad”

¿Tú crees…?- le repliqué- “Me lo ha dicho el mismo, hace tres días, cuando íbamos hablando sentados, en la proa de su enorme Yate.

Julio, me confesó: “Tico, tu ves la alegría de la gente que van en el barco y lo guapas que son todas las chicas, pues, aunque no te lo creas, yo me encuentro sólo y no soy un hombre feliz…”

Ayer, se nos ha ido Tico Medina, con 86 años. Un reportero que marcó una importante etapa del periodismo español.

En la tierra, tuvo la capacidad de entrevistar a los lideres y personajes más importantes del mundo.

A partir de ahora, en las marismas del cielo, tendrá la oportunidad de entrevistar a Dios y, con ello, ser eternamente feliz. ¡BUENOS DÍAS!