"La mayor de las riquezas"

Huelva es la provincia española con menos numero de casos positivos, según el último estudio de seroprevalencia, publicado ayer.

Al conocer los resultados exclamé. ¡Olé, mi gente!. Sentí una gran alegría, por dos motivos:

El primero, porque la salud es uno de los bienes más preciado de la vida. Y en la pandemia, el primero. La mayor riqueza.

Ahora mismo nada nos hace más rico que una salud de hierro. Quien goza de salud tiene esperanza (futuro). Quien abraza la esperanza lo tiene todo en la vida. Su espíritu optimista lo lleva lejos.

El segunda motivo fue porque crecía en autoestima al saber que la prevalencia en la provincia de Huelva (1,2%) está muy por debajo de la media nacional, situada en el (5,2%). .

Huelva, rica en historia, tradiciones, luz, folklore, playas, atardeceres, gastronomía, cultura... no tiene, en cambio, tanta suerte en las televisiones nacionales, que solo se acuerdan de esta provincia única cuando tenemos casos puntuales de inundaciones, asesinatos, contaminación...



“PRUEBA DE FUEGO”

La encuesta nos subía la moral, al saber que en nuestra provincia sólo han estado contagiadas por el virus 6.500 personas de sus 350.000 habitantes.

La autoestima es esencial para la salud física, mental y la felicidad individual y colectiva. O sea, poder sentirnos bien con nosotros mismos aún en las circunstancias que estamos atravesando.

La crisis sanitaria (confinamiento) y económica (paro) han sido y serán nuestra gran prueba de fuego hasta la llegada de la vacuna.

Anoche, cuando me iba a acostar, me llamó mi amigo, Carlos Rojas, para felicitarme por la privilegiada posición de Huelva en el estudio epidemiológico realizado por el Ministerio de Sanidad.

Me preguntaba: “Pedro, ¿dónde habéis metido en tu tierra al “bicho”...?”. No lo sé, Carlos, quizá nos hemos tomado muy en serio el confinamiento. O, podría ser, que el virus ha respetado a la ciudad más antigua de Occidente-le contesté con mucho orgullo-.

Al terminar la conversación me dio por cantar el Himno oficial del Carnaval Colombino:: “Huelva te saludamos /Te lo mereces /Por ser la patria del onubense /Lo llevas escrito en el mapa mundial...”.

¿Por qué me saldría esta canción? -me pregunto- No lo he pensado.Pero,¿sería que, como vamos con los rostros tapados, para evitar la transmisión de partículas del virus, ahora nos parece que cada día es carnaval y se venden, por fin, las mascaras a menos de un euro...?. Puede ser. ¡BUENOS DÍAS!