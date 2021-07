Anteayer estuve en la presentación del libro de Manuel Andrés Gonzalez: “40 AÑOS DE DEMOCRACIA EN LEPE”

El libro recoge textos e imágenes de los procesos electorales locales (del 79 al año 2019), y termina con una mirada al futuro: “A partir de ahora, serán otras generaciones de hombres y mujeres quienes dejarán su impronta, su ilusión y su trabajo en favor del bien común y de los intereses de Lepe.”.

El acto (Casa de Cultura) fue abierto por Juanma González, alcalde actual de Lepe, con una brillante síntesis de la historia de la democracia en España, desde los griegos hasta nuestros días.

A continuación, Patricia del Pozo, Consejera de Cultura de la Junta de Andalucia, se encargó de presentar la obra, con palabras certeras y entrañables hacia el autor y a la ciudad de Lepe.

Al escuchar los elogios que hacia Manuel Andrés de los leperos repartidos por todo sitio, a lo largo de la historia, me venía a la memoria el programa: “ANDALUCES POR EL MIUNDO ”. en donde entrevistan a quienes andan por el mundo (anda-luz), iluminando cualquier rincón del planeta

Un programa parecido se podría hacer y titularlo: “LEPEROS POR EL MUNDO”, para recordar a los hijos de Lepe que han destacado a lo largo de los siglos.

Por ejemplo, Alvaro Alonso Barba, escritor del primer Tratado del arte de los metales. O, Juan de Lepe, rey de Inglaterra por un día.

También el lepero universal, Rodrigo Pérez de Acevedo (el primer marinero en divisar la tierra del Nuevo Mundo), Cristobal Méndez (médico lepero) quien redactó el primer estudio sobre los beneficios del deporte…





“LIBERAL ANTE LA VIDA”





En el siglo XXI, Lepe sigue dando personas que, con su inteligencia, trabajo y tesón, han convertido a su tierra en un paradigma de crecimiento, modernidad y prosperidad para toda España.

Por ello, no me puede extrañar el gran interés del Rey Juan Carlos I por visitar Lepe, quien me lo expresó personalmente, en el año 2000.

Lepe, también es famoso por los chistes, uno de sus señas de identidad, popularizados por el humorista, Manolo Summer, en los comienzos de la televisión en color en Españapaís (años 60).

El autor del libro, Manuel Andrés González, estaba feliz y radiante al exclamar: “En Lepe, la gente es muy inteligente, sabe votar en cada elección a quien más puede ayudar a su pueblo…”

Esta manera de ser del lepero tiene un ejemplo magnífico en el caso verídico del inolvidable Fito Ruiz.

Al principio de los años sesenta del siglo pasado, éste hombre de gran sentido del humor se encontraba orinando en un árbol, cerca del Ayuntamiento, cuando se le acercó un policía local a multarles.

Fito, aceptó la multa con liberalidad, filosofía y humor. “¡Qué le vamos hacer! -exclamó- . ¿De cuánto es la multa? -preguntó consciente de su incorrección-. “De cinco duros” -respondió el policia-. A lo que replicó, Fito, “Pues toma diez duros, y mañana mea tu también…”.

A lo mejor te puedes preguntar qué tiene que ver esta anécdota con el libro de los “40 AÑOS DE DEMOCRACIA EN LEPE”.

Pues si tiene y mucho. Porque ella demuestra como, muchos antes del 79, los leperos eran gente con humor, inteligentes y liberales ante la vida. ¡BUENOS DÍAS!