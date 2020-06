"Como decíamos ayer..."

La frase del título se atribuye al profesor de la Universidad de Salamanca, Fray Luis de León (siglo XVI) de quien cuentan sus biógrafos que solía comenzar sus clases resumiendo la anterior.

Es por ello que, cuando volvió a la Universidad tras haber estado seis años en prisión, retomó sus lecciones diciendo: “Cómo decíamos ayer...como si los últimos seis años no hubieran pasado.

He vuelto tras seis días soñando con el Rocio y viviéndolo como una realidad. Me figuro que tú también. ¿Verdad...?

Permíteme una confesión: ayer, al atardecer, fuimos a despedirnos de la Virgen., En el camino se nos cayeron dos lágrimas por nuestras mejillas, “al ver como el Rocio estaba en silencio, el sol se dormía “aburrío”, porque estaban recientes las huellas de la gente que se habían ido...” (imagen)

Esta mañana escribo, otra vez, desde mi confinamiento, eso si, con las ventajas de la Fase 2, análogas a las de una “prisión de segundo grado...”.

“NINGUNA MUERTE”

Cómo decíamos ayer... el impacto de coronavirus sigue sus cauces previstos con la disminución en las cifras de muertes, contagios y curados.

Quizá, por ello, las noticias en los medios de comunicación son más positivas. Invitan a la esperanza.

Estaña ha recuperado la confianza: “Andalucia es el primer lugar del mundo con más reserva turísticas para este verano. Los hoteles reciben muchas peticiones de reservas”.

“La liga de futbol regresa la semana próxima”. “El gobierno acelera y abre las puertas a viajar entre provincias desde el lunes, día ocho”.

En el mundo político, en cambio, la crispación ha empeorado entre los bloques. Cuestión que no favorece los pactos de Estado que este país necesita en la tarea de su reconstrucción económica y social.

La mejor noticia me llegó de un rociero: “Señores. ¡Enotabuena!. Según informan, hoy (por ayer) es el primer día sin muertes en España. “Lunes del Rocío” ¡Viva la Virgen del Rocio!”.

Esta mañana me he despertado pensando que podía ser el milagro de este año del Rocio. Pero he escuchado en la radio cierta controversia con otros comunidades que si registran algunas muertes.

Yo no digo que si o que no. Digo que, si Dios quiere, me gustaría hacer muchos más años de caminos: Con mis medallas en el pecho. Y poder escribir, en vivo y en directo, sobre mi visión y mi experiencia del Rocio, ¡BUENOS DÍAS!