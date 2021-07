En el verano, los adolescentes adquieren un especial protagonismo familiar, social y personal.

Cada año se enfrentan a la tarea de conciliar las 24 horas del día con las desganas, el aislamiento voluntario, los cambios de humor, el no a todo, excepto a los amigos y las broncas como algo habitual.

A esta realidad vital, se le suma este verano la incidencia de miles de contagios del Covid en una franja de edad que, hasta ahora, parecían estar más libres del virus.

Mi nieta Belén, preocupada por los crecientes contagios en adolescentes, me envió ayer un WhatsApp,: “En Madrid, los mayores de 16 años ya pueden pedir cita para vacunarse contra el Covid”.

Una hora después recibí otro para confirmar que “la Agencia Europea del Medicamento (EMA) da luz verde a que los adolescentes de 12 a 15 años se puedan vacunar con Pfizer”.

No sé cuando comenzará la vacunación masiva de niños, jóvenes y adolescentes, pero no creo que se efectúe en pleno verano, con la población dispersa por las playas.





“PERDURARÁ LO ENSEÑADO”





Lo lógico es que ésta se aplazará a Septiembre, y se efectuará en los centros educativos, donde será más fácil, rápida y eficaz.

Este verano, ante la quinta ola, los adolescentes han de vigilar sus movimientos (ocio, movida…), y los padres aceptar el desafío de escuchar a los “niños grandes” y buscar acuerdos para encajar bien sus expectativas en la vida familiar y social.

Por lo tanto, se impone la negociación padres- adolescentes para pasar un buen verano juntos, incluso satisfechos, sin víctimas. Pues, no hay mayor victoria que aquella que no requiere victoria.

La madre Teresa de Calcuta nos dejó escritas palabras de esperanza para los padres preocupados por el futuro de sus hijos adolescentes:

“Enseñaras a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no volarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida.

Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. ¡BUENOS DÍAS!