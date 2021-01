Portugal se cierra y las localidades fronterizas se ahogan

Portugal se ha cerrado ya a "cal y canto" por un coronavirus absolutamente descontrolado.

Los controles en la frontera comenzarán el domingo y sólo se permitirá el paso a los trabajadores que desarrollen su labor del otro lado.

Una medida que golpea de nuevo sobre todo a los municipios transfronterizos que desgraciadamente se encuentran ya en una situación límite. Es el caso de Ayamonte, donde la presidenta de APYME, Bella Carballo lanza un grito desesperado, recordando que ciudades como Ayamonte viven de la movilidad entre las localidades pero sobre todo con el país vecino.

Reclaman ayudas directas para las empresas que les permitan simplemente aguantaer. Ayamonte en este momento tiene decretado además el cierre total de toda actividad no esencial por la alta tasa de COVID, por lo que la situación es insostenible. Los empresarios defienden que con ayudas de 1000 euros en un año es imposible continuar. Es necesario mantienen que los bancos también se impliquen flexibilizando el pago de hipotecas o créditos, ayudas directas por parte de las administraciones para gastos fijos como el alquiler, la luz o el agua de los negocios. Se trata de aguantar hasta que la situación se normalice un poco, si no hay empresas no hay pago de impuestos y sin ellos desaparece el estado de bienestar.

Los comerciantes reconocen que lo peor es la incertidumbre y sin ayudas han aguantado con un pulmón que ahora se agota