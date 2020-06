M. Romero: "Esperamos noticias sobre el comienzo de la próxima temporada"

La presidenta del Sporting Club de Huelva, Manuela Romero, ha hablado de la situación respecto a la próxima temporada en la Primera Iberdrola, en la que "espero es que se quede en un grupo de 18 con dos descensos, no con cuatro, porque cuatro me parece excesivo, pero como no sabemos tampoco nada así a ciencia cierta de cómo será. Bueno, el formato sí, creemos un grupo único y queremos un grupo único pero no sabemos tampoco cómo será después, si va a haber dos años de carencia para luego volver a 16 o ya nos quedamos en 18. Yo lo que espero es que no bajen cuatro, la verdad, porque la liga está muy competitiva, está muy dura y luego ya somos la resistencia, pero cada vez se pone más difícil", sonreía.

El club prepara la próxima campaña con la incógnita de cómo será: "esperamos que nos comenten cuándo comenzará la nueva temporada. No sabemos aún las fechas que se barajan. No creo que sea como siempre, será un poco más adelante, pero estaremos a la expectativa y esperando lo que la federación nos comunique. Con el paso de los días, de las semanas, ya la Federación Española nos comunicará todas las decisiones que tome. Así que, nada, mandar un mensaje de agradecimiento a todas las jugadoras, al cuerpo técnico, a la afición, por estar ahí, por haber dado la cara por estos colores, por haberse sacrificado nuestra fiel afición, que siempre está con nosotros, y esperando que todo esto se solucione, que el número de fallecidos sea cero y que podamos volver a practicar lo que nos gusta, que es el fútbol, en total libertad".

Respecto a las consecuencias económicas de la suspensión de la competición por la pandemia de COVID-19, reconoció que "sabíamos que finalizar la temporada sin competir repercutía económicamente por el tema del dinero de la televisión pero también sabíamos que hay un tema de salud por medio y que aquí lo único que hay que hacer es acatar lo que digan las autoridades, que tendremos que ver cómo se queda todo, cómo queda todo el tema económico pero está claro que va a repercutir, puesto que repercute en la sociedad y está claro que el fútbol no es ajeno a esto".

Sea como sea, hay que aceptar que "la temporada ha llegado a su fin", pero advierte que, pese a estar de acuerdo con la decisión, "no" "la manera que nos hubiese gustado, porque nos habría gustado, por supuesto, poder competir en el campo y disfrutar del fútbol. Eso significaría que no había una pandemia como hay. Es algo tan grave que nadie sabe lo que iba a suceder, así que supongo que la decisión está tomada de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Sanidad".

Tras levantar el ERTE, el club ya ha dado "vacaciones" a la plantilla para "que las jugadoras puedan también estar en casa con sus familias, que ha sido un tiempo muy duro las que son de fuera, sin poder ver a sus familiares y, bueno, a partir ahí empezar a planificar tanto la temporada en el tema económico como en el deportivo. En el económico ya sabemos que la situación es la que es por la pandemia, pero tenemos que luchar como siempre hemos hecho por continuar otro año en Primera, por sacar el presupuesto hacia delante, por encontrar los apoyos públicos y privados y, sobre todo las grandes empresas privadas, que se sumen a nuestro proyecto del fútbol femenino, que cada día crece más y, bueno, y planificar la nueva plantilla, la temporada, y todo lo que ello conlleva, como siempre, con las dificultades añadidas que estamos teniendo, que este es un tema muy grave de salud, que está por encima de todo".

La presidenta sportinguista también recordó los cinco años que se cumplieron el pasado 17 de mayo de la consecución de la Copa de la Reina: "hace cinco años, miras para atrás, parece que fue ayer, han pasado muchas cosas desde entonces pero siempre con ese pellizco y con esa ilusión. Yo no lloré el día que ganamos la copa, porque soy más de nervios, pero sí es verdad que ahora lloro cuando lo veo, se me saltan las lágrimas y la emoción tan grande. Y pensar lo que consiguió un club modesto en esa competición, ¿no?, tan bonita, que hicimos una grandísima temporada, nos trajimos la Copa de la Reina siendo la cenicienta pero con mucho trabajo y con muchísima ilusión, creo que ilusión más que nadie".

Los últimos días también han dejado como actualidad el anuncio de la retirada de Elena Pavel, a la que ha dado en las redes sociales "muchas gracias por todo" estas 13 temporadas vistiendo las camisetas del club: "No hay palabras para decir todo lo que se siente en este momento".

Además, ha aprovechado para unirse de manera individual a las muestras de dolor por el fallecimiento del expresidente del Recreativo de Huelva Francisco Mendoza, a cuya "familia y amigos" ha querido trasladarle su "más sentido pésame". Para Manuela Romero se ha ido "un gran recreativista, con el corazón azul y blanco", del que también destacó que "ser presidente de su Club en Primera División debió ser un sueño cumplido. Descanse en paz".