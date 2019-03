El portero del Recre , Marc Martínez, sueña con el ascenso, en un año que intuía iba a ser importante, De momento el Recre sigue escalando puestos en la clasificación y tras el nuevo triunfo en liga del Domingo ante el Ejido, al que vencía por 2-0, ha situado al equipo tercero, con 53 puntos, y con muchas opciones de no bajar de la zona de play off. Los números son de jugar la fase de ascenso y el éxito lo radica el cancerbero “en el día a día y en el grupo que se ha creado, porque con todo lo que hemos pasado este año, si el equipo no se ha venido abajo ha sido por el día a día y el trabajo”.

Desde el 9 de Diciembre el Recre no pierde en Liga, son 11 jornadas consecutivas con ocho triunfos y tres empates , la derrota no llegan pero el equipo está preparado para recibirla decía Martínez “ si eso ocurre nos levantaremos y seguiremos compitiendo como lo estamos haciendo” decía uno de los capitanes del Recre que se muestra convencido “que el techo de este equipo no ha llegado porque aun se puede dar más, lo mejor está por llegar”