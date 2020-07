Jeni Morilla regresa al Sporting convirtiéndose en el primer fichaje de la temporada 2020/21

"De vuelta" a casa. La delantera Jeni Morilla comienza hoy su tercera etapa como jugadora sportinguista. El primer fichaje del proyecto 2020/2021 declaró estar "muy contenta por volver a Huelva, la ciudad que me vio crecer", al tiempo que mostró su deseo de estar cuanto antes "a las órdenes de Antonio Toledo y Jenny Benítez y poder empezar la nueva temporada".

La futbolista de Coria del Río ya estuvo desde mediados de la temporada 2006/2007 hasta la temporada 2008/2009 y en las temporadas 2011/2012 y 2012/2013 en el Sporting, "el equipo que me hizo debutar en primera división femenina, luego me vine a Sevilla, luego estuve una segunda etapa allí y esta ya es la tercera y estoy muy contenta, es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño", decía al tiempo que reiteraba que se encuentra "deseando entrenar con el equipo".

A sus 31 años solo ha militado en el equipo sportinguista y en el Sevilla F.C. en su carrera en categorías nacionales: "Soy jugadora de dos equipos, Huelva y Sevilla, y la verdad es que muy contenta por jugar en mi tierra y llevar el nombre de Andalucía por toda España".

Aunque no necesita carta de presentación en Huelva, recordó para los más despistados que se trata de una delantera centro que "me considero jugadora de área. Se me da bastante bien de cara a portería y, sobre todo, el remate. El remate de cabeza es muy fuerte" gracias a sus 1,75 m de altura.

Jeni Morilla tendrá su cuota de responsabilidad en la faceta goleadora del equipo. La falta de acierto en la meta rival ha lastrado al Sporting en las últimas temporadas pero eso para ella no significa presión añadida: "No creo que sea algo negativo una responsabilidad que lleve encima. Yo vengo a hacer mi trabajo, a darlo todo por el club e intentar trabajar y estar a tope en cada partido".

De las negociaciones para su regreso, reveló que conversó con la presidenta, Manuela Romero, y la segunda entrenadora y excompañera suya en el vestuario, Jenny Benítez, así como con el técnico, Antonio Toledo, "y la verdad es que he tenido varias llamadas y la más especial y la más bonita la verdad es que fue esta, porque es un equipo al cual le tengo muchísimo cariño, porque es el que me hizo debutar en primera y prácticamente no he tenido que pensar mucho el volver a Huelva".

Regresa tras meses sin competición y sin entrenamientos en grupo por la pandemia de la COVID-19: "ha sido un año complicado por todo lo que estamos viviendo y esperemos que se vuelva a la normalidad lo antes posible, esperemos que no haya muchos cambios. Sí que es verdad que llevamos mucho tiempo sin entrenar en equipo pero todas las jugadoras hemos sido muy responsables entrenando en casa. Espero que la normalidad esté ya cerca, podamos hacer una buena temporada y terminar en una buena posición", finalizó.