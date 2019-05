El Ies La Orden campeón de la Copa Iberdrola

Nueva jornada de alegría para el Recreativo Bádminton IES La Orden. Las volantistas del conjunto albiazul levantaron la Copa Iberdrola en el Palacio de Deportes Carolina Marín tras vencer en la semifinal al Oviedo y doblegar en la final al Rinconada.

Haideé Ojeda, Telma Santos, Nerea Ivorra, Belén Rodríguez, Lucía Morán y Karen Martín han sido las protagonistas de la nueva conquista del IES La Orden, también de la mano de Eliezer Ojeda y Adrián Márquez como técnicos. Seis jugadoras que demostraron poder con todo el sábado, cuando ganaron al San Fernando Valencia (4-1), Benalmádena (1-4) y Paracuellos (3-1) en una fase que las llevó hasta la semifinal.

Frente a ellas, y peleando por revalidar el título como campeonas de la primera edición de la Copa Iberdrola, se encontraba el Oviedo. El club se quedó a las puertas de obtener el título como campeones de España el pasado mes de abril, y lo perdió precisamente ante el IES La Orden. Así, las ovetenses llegaron al encuentro con ganas de arrebatarle cualquier posibilidad a las recreativistas, que cayeron en el primer dobles (7-11, 9-11, 6-11) con Telma Santos y Belén Rodríguez como protagonistas. Sin embargo, Nerea Ivorra y Haideé Ojeda supieron poner la balanza a su favor y ganaron a Claudia Leal y Lorena Uslé (10-11, 11-8, 11-10, 11-7).

En el caso de los individuales, Karen Martín no tuvo suerte frente a una imparable Juliana Viana, que sentenció el duelo con un resultado de 3-11, 3-11 y 6-11; por su parte, Telma Santos volvió a aparecer y salvó un punto más para el conjunto albiazul al ganar a Elena Fernández (11-3, 11-6 y 11-4), mientras que Nerea Ivorra hizo lo propio frente a Laura María Solís, a la que derrotó por 11-7, 11-7 y 11-5.

Ya en la final, el IES La Orden se midió a un viejo conocido. El Rinconada jugó sus cartas y dispuso una alineación fuerte, sin embargo, las chicas del club onubense hicieron una demostración de calidad sobre el tapiz. En el primer dobles, Telma Santos y Haideé Ojeda anularon a Nerea Díaz y Marta Molina por 11-3, 11-6 y 11-7; pero el Rinconada no quería dejar escapar el título y arrebató un punto a la dupla formada por Karen Martín y Belén Rodríguez, que perdió por 1-11, 3-11 y 3-11 ante Laura Molina y Heather Olver.

En los individuales, Lucía Morán demostró el nivel de una cantera que no para de crecer. La joven volantista arrebató la victoria a Lucía Merchán y ganó por 11-4, 10-11, 11-10 y 11-9 en lo que fue un punto decisivo para dar el mejor final, que vino acompañado nuevamente de Telma Santos. La portuguesa no titubeó frente a Laura Molina, a la que doblegó por 11-6, 11-2 y 11-5 en lo que supuso el mejor colofón a un fin de semana en el que el IES La Orden no sólo brilló, sino que obtuvo su primer título de la Copa Iberdrola.

Como técnico, Eliezer Ojeda destacó que “teníamos un primer encuentro muy difícil contra Oviedo porque era el actual campeón. Habíamos jugado contra ellos la final de liga, sabíamos que sería complicado pero aún así hemos podido ganar. La final ha sido todo un acierto gracias a las alineaciones y al buen hacer de las chicas. Estamos muy contentos, ellas están contentas y esperamos volver a ganar el año que viene”.

A modo de balance, Haideé Ojeda destacó al término del encuentro que “estamos muy contentas por haber ganado. El año pasado Telma Santos no pudo venir y caímos en cuartos de final, sin embargo, este año su presencia ha supuesto un plus porque nos ha dado mucha seguridad. Hemos pensado en cada encuentro y en cada alineación, con la suerte de que han salido las cosas bien. Estamos felices porque nos da ánimos para seguir entrenando. Nos queda un mes para preparar la Copa de Europa, a la que esperamos ir. Seguimos estando fuertes y queremos que eso nos sirva para darlo todo allí”.