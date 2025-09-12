Gran acogida en Huelva a la charla-coloquio “Arbitrar y contar: el fútbol desde dentro” con Isaac Fouto y Alejandro Quintero

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva registró un lleno absoluto en la tarde del pasado jueves, 11 de septiembre, con motivo de la charla-coloquio “Arbitrar y contar: el fútbol desde dentro”, protagonizada por el periodista de la Cadena COPE Isaac Fouto y el árbitro onubense de LaLiga EA Sports Alejandro Quintero.

La cita, organizada por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de la capital, contó con la conducción del periodista de COPE Huelva Elías Luis Grao, quien presentó a los protagonistas e intercaló preguntas, favoreciendo un diálogo ágil y cercano con el público.

Durante su intervención, Isaac Fouto repasó su trayectoria como especialista en arbitraje dentro del periodismo, destacando la necesidad de explicar con rigor las decisiones arbitrales y acercar al aficionado el reglamento con transparencia.

Por su parte, Alejandro Quintero, que afronta ya su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol español, compartió su experiencia en los terrenos de juego y explicó las exigencias físicas y psicológicas del arbitraje profesional. Señaló que cada encuentro es una prueba de concentración y disciplina, pero también una oportunidad de crecer como colegiado.

El acto concluyó con un animado turno de preguntas en el que los asistentes abordaron temas como la evolución del VAR, la relación entre árbitros y periodistas o el impacto de las nuevas tecnologías en el fútbol.

Con esta actividad, la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva reafirma su compromiso de acercar a la sociedad onubense voces autorizadas del mundo del deporte, generando espacios de debate y reflexión sobre el fenómeno futbolístico desde una mirada privilegiada.