La embarcación Desafío 533 se proclama vencedora de la XXXI Regata Oceánica Palos – La Gomera

La XXXI Regata Oceánica Palos–La Gomera ya tiene vencedor. La embarcación Desafío 533, capitaneada por Pepín Barrero Hidalgo y perteneciente al Club CNR Piedras / CNI Canela, del armador José Carlos Sousa, ha cruzado en primera posición la meta situada en aguas de San Sebastián de La Gomera, tras completar las 750 millas náuticas que separan Punta Umbría de la isla canaria en 68 horas, 1 minuto y 5 segundos, récord absoluto de la regata.

Construido en 2008 y con una eslora de 21,5 metros, Desafío 533 se impuso a los otros cinco barcos participantes gracias a la pericia de su tripulación y a las condiciones favorables de viento que marcaron esta edición, que además conmemoraba los 40 años de historia de la regata.

El vicepresidente primero del Cabildo, Adasat Reyes, destacó que esta prueba “no es solo una competición deportiva de primer nivel, sino también un encuentro con la historia y un puente entre pueblos y culturas”. En este sentido, recordó que “desde hace más de cinco siglos, Palos de la Frontera y La Gomera están unidos por una gesta que cambió el rumbo del mundo, y hoy mantenemos viva esa memoria a través del esfuerzo compartido y de la voluntad de unir a dos territorios hermanados por el mar y por la historia”.

Reyes subrayó también la importancia de la hospitalidad gomera en la llegada de los participantes: “En el puerto de San Sebastián encontrarán no solo el final de la travesía, sino la acogida de un pueblo orgulloso de recibirles, de compartir con ellos”.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha trasladado una sincera felicitación a la tripulación de Desafío 533, al alcanzar el primer lugar el puerto de La Gomera en esta 31ª Regata Palos-La Gomera. “Han demostrado destreza y espíritu de equipo en una travesía que simboliza tanto la aventura como los lazos históricos entre nuestras tierras”, manifestó.

Además, animó a las demás embarcaciones que continúan su singladura a mantener el rumbo y la confianza. “Que los vientos sigan siendo favorables y la mar les acompañe hasta alcanzar el mismo destino”, dijo.

Aún queda la llegada del resto de embarcaciones participantes, tras la retirada de UcoSound por la rotura del palo mayor, lo que motivó su regreso a Huelva el pasado 31 de agosto. La entrega de trofeos será el próximo sábado, 6 de septiembre, a partir de las 11:30 horas, en la Plaza de la Constitución.

La Regata Oceánica Palos–La Gomera, organizada por la Diputación de Huelva, el Cabildo Insular de La Gomera y el Real Club Marítimo y de Tenis de Punta Umbría, reafirma su carácter de evento deportivo y cultural de referencia internacional, proyectando la imagen de ambos territorios y consolidando su unión histórica.

Por su parte, Manuel Esteban, uno de los tripulantes de Desafío 533, embarcación ganadora, mostró su emoción y satisfacción por la victoria en esta aventura “en la que hemos convivido un grupo de personas de diferentes edades y generaciones, con distintos niveles de experiencia, y cuyo duro trabajo ha desembocado en triunfo y récord absoluto de la prueba”.