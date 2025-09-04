El Club Natación Huelva refuerza su equipo alevín con nuevos fichajes para la temporada

El Club Natación Huelva continúa apostando por el crecimiento deportivo y la mejora de resultados en la presente temporada con la incorporación de nuevos talentos. Los hermanos Triana y César Mallen Romero se suman al equipo alevín del CNH, lo que supone un importante refuerzo que permitirá alcanzar grandes logros tanto a nivel territorial como nacional.

La entrenadora del grupo alevín, Lola Ruz, ha mostrado su satisfacción por este nuevo impulso al equipo: "Me siento enormemente satisfecha con el grupo de nadadores con los que cuento para esta temporada, lo cual nos ayudará a seguir manteniendo un alto nivel técnico y a resaltar la natación onubense en Andalucía".

Con estas incorporaciones, el Club Natación Huelva reafirma su compromiso con la formación de jóvenes deportistas, la proyección competitiva y el fortalecimiento de la natación en Huelva, consolidándose como referente en la comunidad andaluza.