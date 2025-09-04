COPE
El Club Natación Huelva refuerza su equipo alevín con nuevos fichajes para la temporada

La entrenadora del grupo alevín, Lola Ruz, ha mostrado su satisfacción por este nuevo impulso al equipo: "Me siento enormemente satisfecha con el grupo de nadadores con los que cuento para esta temporada"

Redacción COPE Huelva

El Club Natación Huelva continúa apostando por el crecimiento deportivo y la mejora de resultados en la presente temporada con la incorporación de nuevos talentos. Los hermanos Triana y César Mallen Romero se suman al equipo alevín del CNH, lo que supone un importante refuerzo que permitirá alcanzar grandes logros tanto a nivel territorial como nacional.

La entrenadora del grupo alevín, Lola Ruz, ha mostrado su satisfacción por este nuevo impulso al equipo: "Me siento enormemente satisfecha con el grupo de nadadores con los que cuento para esta temporada, lo cual nos ayudará a seguir manteniendo un alto nivel técnico y a resaltar la natación onubense en Andalucía".

Con estas incorporaciones, el Club Natación Huelva reafirma su compromiso con la formación de jóvenes deportistas, la proyección competitiva y el fortalecimiento de la natación en Huelva, consolidándose como referente en la comunidad andaluza.

