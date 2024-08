Granada es una de las ciudades con más historia cultural, ya no sólo de Andalucía, de toda España. Monumentos como la Alhambra es uno de los más visitados cada año, como en 2023, donde llegaron más de 2,6 millones de visitantes. Pero otra de las joyas de la localidad granadina es el barrio del Albaicín (o Albayzín), el más antiguo de toda la ciudad.

Su nombre proviene del árabe Rabat al-bayyasin, que significa barrio de los halconeros, y ya era corte musulmana antes de que se construyese justo enfrente el monumento de la Alhambra. Es por eso que se trata de un barrio muy buscado por los turistas, a la par de muy querido por los propios habitantes de la ciudad. Tal es así que cuando ha escuchado lo que decía uno de los turistas que paseaba por el Albaicín se ha quedado de piedra y se ha lanzado a compartirlo en la red social X, donde se ha hecho viral.

El comentario de un turista sobre el Albaicín



“Ayer escuché a un señor por las preciosas calles del Albaicin decir: “A ver si podemos salir ya de este camino de cabras de una vez” mientras miraba el navegador de su móvil con cara de mala leche”, escribía Carol (@ElislotedeCarol) en la red social X, anteriormente conocido como Twitter. Así, ha escrito todo un mensaje defendiendo el barrio turístico de la ciudad granadina.

“Cómo explicarle a ese señor que pronuncia muy mucho las eses que las calles asfaltaditas así para caminar rápido, sin complicaciones, que se ensucian fácilmente y que no tienen belleza ni identidad alguna NO son para ese barrio”, protestaba Carol en las respuestas. “Cómo explicarle que soltar ese comentario despectivo en medio de una calle sin darse cuenta que al levantar la vista tenía la Alhambra en frente es innombrable”, insistía.

Además, hacía una reflexión sobre el 'boom' turístico que tanto está afectando a Andalucía, con protestas en algunas ciudades de la comunidad autónoma como Málaga. “Por eso nos quejamos de este turismo que viene a llenar de señores que no respetan ni lo más mínimo la ciudad”. “Eso sí, la fotito en el mirador con el atardecer que no falte”, añadía, antes de compartir una foto de más de cien personas esperando en una plaza para hacerse una foto con el monumento.





La respuesta al comentario del turista



Un tweet que se ha vuelto en viral, con medio millón de impresiones y hasta 3.000 Me Gustas. Uno de lo seguidores le sugería que hubiese replicado al turista: "Ahí tiene usted la puerta. Salga, cierre y no vuelva a entrar”. Así, aunque eso no haya sido la respuesta literal, sí que reconoce que algún comentario le ha hecho sobre el Albaicín.

“No se merece poner un pie en Granada. Mientras unos desprecian sus calles, otros las lloramos con nostalgia”, escribía otro, mientras Carol le respondía: “La verdad es que me recuerda a menudo lo afortunada que soy por venirme a vivir aquí hace unos años”. Por último, otros recomendaban, de forma irónica, cerrar la conexión con el resto del país por Despeñaperros.