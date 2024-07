Va a pagar un viaje en Granada y el gesto de la señora deja descolocada a la taxista: "No seáis Mariví"

Seguro que alguna vez te ha pasado que, por la prisa, porque no había otro medio de transporte o porque no te quedaba más remedio, te has visto obligado a coger un taxi. Los conductores se enfrentan a muchos viajes así en los que se encuentran más de una vez con situaciones un tanto tensas como la que sucede en Granada.

El servicio de taxi, como lo conocemos hoy en día, data de 1605 en Londres, Reino Unido, y no existe constancia de otro servicio similar hasta el año 1637 en París, Francia. No se llamaban así, pero no dejaban de ser carruajes tirados por caballos, que a lo largo de los siglos han ido evolucionando hasta llegar a los actuales.

Los primeros taxis, con taxímetro incorporado y tracción a gasolina, datan de finales del siglo XIX. En París, en 1899, el empresario Georges Bouton introdujo el primero capaz de transportar hasta cuatro pasajeros. Unos años después, Luis Renault lanzaba un modelo dirigido exclusivamente a este sector.

Ahora, las calles de las principales ciudades españolas están plagadas de coches blancos con una franja roja y por otros vehículos negros que corresponden a los VTC. Pero eso no siempre ha sido así. En España han ido cambiando a lo largo de los años y son pocos los que han mantenido su color original.

Taxista

Este trabajo no resulta atractivo ni a los que buscan incorporarse al mercado de trabajo tras largos períodos sin actividad, habida cuenta de las elevadas cifras del paro juvenil. Pero también se encuentran por España taxistas con la energía de la protagonista de esta historia que comparten las curiosas historias que le ocurren a cualquier hora del día.

Aunque hay una gran variedad de casos, el salario mensual más pequeño que puede percibir un conductor que trabaje por cuenta ajena es de 1.200 euros. Esto hace que no sea sencillo el trabajo de taxista. Puede verse incrementado entre un 50 y un 60% en función de factores como las nocturnidades o los festivos trabajados.

Con esta situación, todos son bienvenidos en el sector de los taxistas. Especialmente las mujeres, que suelen recalar en él desde otras profesiones después de haber tenido hijos que ya se han hecho mayores. Su disponibilidad de 24 horas hace que tengan historias de todos los sinsabores.

Muchas de esas veces en las que coges un taxi, seguro que te has parado a hablar con su conductor y pasar un rato de agradable charla. Sin embargo, a veces, las cosas no salen como quieren, y acaba habiendo algún conflicto, como termina ocurriendo en esta historia que sucede en Granada.

El gesto de la señora

Los taxistas son conductores profesionales que se encargan de hacer nuestro día a día un poco más fácil y llevarnos allá donde vayamos. Desde turistas, personas mayores, jóvenes… los taxis son para todos los públicos. También para personas como Mariví, la protagonista de la historia que cuenta esta conductora de Granada en el vídeo.

Todo hace pensar que la señora no veía bien con o sin luz, pero está claro que las formas, desde que se subió al taxi, no eran las más correctas. Los taxistas recorren las calles de nuestra ciudad sin parar, un servicio de 24 horas, que esconde entre sus cuatro puertas: secretos, confesiones, amores y anécdotas.