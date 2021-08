El Ayuntamiento mejora la información de las líneas de autobuses turísticas

El Ayuntamiento de Granada mejora la información relacionada con las líneas del transporte público municipal que conectan la ciudad con el conjunto monumental de la Alhambra con la instalación de nuevos paneles informativos que de manera “directa, visual, sencilla y en tres idiomas” informa al usuario y visitante del itinerario y duración del trayecto. La alcaldesa en funciones y concejala de Movilidad, Raquel Ruz, acompañada por el director gerente en Andalucía de Alsa, empresa que gestiona Rober, concesionaria del servicio de transporte público en Granada, Valeriano Díaz Revilla, ha informado hoy durante la presentación de la nueva señalética que la medida se enmarca dentro de la apuesta del nuevo equipo de gobierno por “hacer del transporte público un servicio más sostenible, accesible, eficiente y mucho más fácil y cómodo para el ciudadano y para el visitante de nuestra ciudad”. Los nuevos paneles informativos resuelven, en palabras de la concejala, “un problema que habíamos detectado entre los usuarios de las líneas turísticas” -C30 (Alhambra-Centro) y C32 (Alhambra-Albaicín) “dado que generaban confusión en la medida en que no se detallaba la duración del trayecto, por lo que si elegían la línea C32, que si bien hacía un recorrido bonito por el Albaicín, al ser más largo, le impedía llegar a la hora que tenían para entrar a realizar su visita al conjunto monumental”. Con los nuevos báculos, en los que, en tres idiomas -español, inglés y francés-, de informa “de manera muy sencilla, con solo un golpe de vista, muestra las opciones que tiene el visitante a la hora de coger el transporte público para acceder a los emplazamientos turísticos, de tal manera que facilitamos y hacemos más cómoda y agradable su visita a nuestra ciudad”, ha dicho. Raquel Ruz ha indicado que la media responde a una nueva etapa en la gestión de la movilidad de Granada en la que, tanto el nuevo equipo de gobierno como Alsa, empresa que gestiona Rober, concesionaria del servicio de transporte público en Granada, “vamos a trabajar de la mano con varios objetivos”, ha dicho, para a continuación citar “como uno de nuestros principales retos, trabajar por una movilidad más sostenible y también lograr mejorar la calidad del aire”. Tras recordar que fruto de este reto ha sido la reordenación de las líneas del transporte público impulsada en el anterior mandato municipal, de la que ha destacado que permitió “recuperar con las nuevas líneas un montón de viajeros que se habían perdido tras la implantación de la LAB, realizada durante el mandato del Partido Popular”, Raquel Ruz ha resaltado “el éxito de la actual red de líneas de autobuses, tal y como demuestra que el anterior equipo de gobierno no ha realizado ninguna modificación”. Por su parte Valeriano Díaz Revilla ha puesto el acento en la apuesta de Alsa por un transporte público “cómodo, cercano, eficiente, también eficaz, rápido cuando sea necesario y seguro” para lo que ha anunciado “mejoras en actuaciones relacionadas con el tráfico con modificaciones puntuales en la red para hacerlo medioambientalmente sostenible”. “Demostramos que con pequeñas acciones, que no son caras, pero son eficientes, damos cariño al ciudadano y a nuestros visitantes y ponemos nuestro grano de arena para que Granada sea una de las mejores ciudades del mundo”, ha afirmado.