Tres preguntas para conocer a la candidata del Partido Popular de Molvízar, Fausti Bejar

Fausti Bejar es la candidata del Partido Popular en Molvízar en las elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Contesta a tres preguntas que plantea COPE Motril:

¿Por qué te presentas a estas elecciones?

"Yo me vuelvo a presentar porque creo que estas elecciones municipales en nuestro pueblo, Molvízar se juega mucho y quizá estemos ante las más importantes de los últimos años. Creo que durante estos más o menos dos años y medio en los que he estado de Alcaldesa y gobernando en minoría, han sido muchas las actuaciones que he podido llevar a cabo junto a mi equipo. Un equipo que ha sabido estar a la altura, un equipo de cercanía y con las necesidades y con nuestros vecinos. Pero también creo que nos ha faltado tiempo y que aún nos queda muchísimo por hacer para continuar con la renovación y que podamos seguir con el mantenimiento de nuestro hermoso pueblo".





¿Cómo vas a mejorar Molvízar?

"Ante todo quiero seguir trabajando por el crecimiento económico de nuestros sectores primarios, y me gustaría sentar las bases del futuro desarrollo de nuestro municipio. Queremos dotar de mayores y mejores recursos a nuestros vecinos y vecinas y en fin, lo que es la proyección de Molvízar en todos los sentidos. En líneas generales decir que quiero hacer una transformación en positivo de nuestro pueblo, que deseamos mejorar la calidad de vida, de quienes habitamos en él, mejorando los servicios, que me gustaría ver arreglados nuestros caminos, limpias y mantenidas nuestras calles y engalanados cada uno de los rincones de nuestro pueblo".





y un mensaje de petición de voto

A cada uno de las vecinas y vecinos de Molvízar les pido que me den una oportunidad el próximo domingo 28 de mayo, que no se queden en casa y que acudan a votar, sobre todo porque Molvízar necesita un gobierno con una única bandera, la de Molvízar. Yo para todo ello me comprometo, como he hecho desde el primer día, a gobernar por y para el pueblo. Me gustaría dejar atrás las políticas del pasado y los enfrentamientos y para mí es un honor contar con el equipo de personas que me acompaña para afrontar los grandes retos que tenemos para nuestro municipio y para nuestros vecinos, porque lo más importante y lo más valioso que tiene Molvízar sois cada uno de vosotros. Merecemos tener un pueblo lleno de oportunidades, de vida, porque nuestros hijos deseen quedarse y porque sigamos transformando Molvízar. Para todo ello pido el apoyo este domingo 28 de mayo".

