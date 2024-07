Queda convocada huelga de limpieza en Motril para el mes de agosto

La Confederación General del Trabajo, CGT, convoca huelga del servicio de limpieza para el mes de agosto en Motril, con la adhesión de CC.OO, CSIF y UGT.

Como ya nos adelantaba en COPE el Teniente de alcalde de Calidad Urbana, la huelga va a tener carácter indefinido con paros parciales de 2 horas diarias desde su inicio el 5 de agosto y hasta el 18. A partir del 19 de agosto, la huelga se desarrollará a jornada completa. Los sindicatos animan a la ciudadanía a participar apoyando la huelga, participando en las concentraciones diarias que se van a desarrollar en la Plaza de España, de 11:00 h a 12:00 h, en protesta por la privatización y en apoyo de los servicios públicos municipales.

Comunican, en nota de prensa, que "trascurridos más de 3 meses desde que las partes alcanzamos un acuerdo en sede judicial desconvocando la huelga programada para Semana Santa, el equipo de gobierno de nuevo incumple lo pactado. A día de hoy, aun no facilitando la información solicitada y mantiene de forma impositiva su decisión inicial sin atender a las solicitudes de diálogo remitidas en varias ocasiones por los representantes de los trabajadores, y nos obliga nuevamente a los trabajadores, a realizar una nueva convocatoria de huelga.

Lamentamos que el conflicto llegue a este punto, pues somos conscientes que los paros en los servicios públicos, perjudican siempre a los ciudadanos, y por ese motivo debemos aclarar que el conflicto, radica en la ausencia de diálogo y el talante impositivo del equipo de gobierno que continúa manteniendo su voluntad de privatizar el servicio obligando a los trabajadores a marcharse con la empresa contratada extinguiendo su contrato con el Ayuntamiento, y, por tanto, incumpliendo el acuerdo de integración pactado entre partes y aprobado por el pleno municipal el pasado 10 de agosto de 2018.

La representación de los trabajadores y trabajadoras municipales, hemos demostrado nuestra disposición al diálogo y al acuerdo en innumerables ocasiones. Los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Limpieza, igualmente hemos demostrado durante más de 25 años, no solo nuestra profesionalidad, sino también nuestra capacidad de esfuerzo y sacrificio, renunciando a incontables derechos a favor de mantener el carácter público del servicio de Limpieza.

Desde las centrales sindicales promotoras de la huelga, exigimos el cumplimiento del acuerdo entre partes de 10 de agosto de 2018 por el que los trabajadores de la empresa municipal de limpieza LIMDECO, fueron integrados en la plantilla Municipal. Según consta en el acuerdo, los trabajadores ocupamos una plaza a extinguir sin que sea admisible la extinción de la relación laboral por alguna de las causas recogidas en el artículo 49 del ET, salvo los supuestos que sean consecuencia de un despido disciplinario, como fórmula para garantizar la condición de fijos de origen.

Las trabajadoras y trabajadores municipales apostamos por la confección de un Plan de reorganización y financiación de los servicios municipales dotándolos con esos 150 millones de euros, de los recursos humanos y materiales necesarios para prestar un servicio de calidad como merecen los Motrileños.

Reunidos en Granada el pasado martes para fijar los servicios mínimos, las partes, mantuvimos un primer contacto en el que de nuevo, el concejal de Calidad Urbana, y representante del equipo de Gobierno, se reafirmó en su postura, argumentando que ya era tarde para dialogar, que los pliegos estaban ya finalizados pendiente de aprobación el próximo 2 de agosto, y que cualquier acuerdo entre partes, retrasaría la fecha que se planteaban para privatizar el Servicio.

Los representantes de los trabajadores, no entendemos que se use un argumento tan pueril para no dialogar, forzando un conflicto y una huelga en estas fechas que lamentablemente sufriremos todos.

Para finalizar, deseamos hacer un llamamiento a la responsabilidad y el diálogo en los próximos días, previos al SERCLA, que se celebrara en Granada el próximo martes 30 de julio, mostrando nuestra plena disposición para mantener tantas reuniones sean necesarias para alcanzar acuerdos."