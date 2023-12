"Que se siga trabajando por nuestras infraestructuras tan necesarias para la comarca"

Hablamos con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, Rafael Caballero, que nos cuenta que desde el ente mancomunado, en estas fechas, echan una mano a los municipios que lo necesitan, porque no tengan capacidad para realizar alguna actividad y en lo que le corresponde como Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Almuñécar, todo está preparado para que por fin se enciendan las luces navideñas este viernes 15 de diciembre, "son los fallos del directo como se suele decir, ha sido un problema técnico que ya se ha solventado y el viernes, por suerte, tenemos Almuñécar totalmente iluminada y La Herradura también y ya podremos seguir disfrutando de estas fiestas, aunque el puente ha sido muy intenso y con bastante afluencia de gente, sin luces, ahora ya con luces seguramente estos días serán más amenos y más divertidos.



Rafa caballero tomó posesión como presidente de la mancomunidad el pasado 25 de septiembre y se propuso visitar inmediatamente todos los municipios. Pues ya lo ha conseguido "una de mis propuestas e iniciativas era visitar todos los pueblos de la comarca de la cuesta Tropical antes de que acabara el año y el pasado 30 de noviembre terminé con las visitas a Albondón y Albuñol, que eran los últimos pueblos que visité. La verdad es que toda la visitas han sido muy agradables. Hemos tratado diferentes aspectos con todos los alcaldes y concejales que nos han recibido. Cada pueblo, por muy pequeño que sea, es un mundo, tiene unas necesidades distintas, pero la verdad como digo es que ha sido en total ambiente de cordialidad y esperemos que así sea durante los próximos cuatro años. A corto plazo les hemos intentado solventar aquellas demandas que tenían más fácil solución, y las de más difícil solución, ya sea por su complejidad técnica o por su presupuesto, estamos estudiando con los técnicos, solventarlas en el futuro", nos decía.



El presidente de la Mancomunidad, desde el principio, dijo que van a apostar fuertemente por el turismo y la agricultura, que son los dos pilares básicos de nuestra comarca,"vamos a apostar por una promoción fuerte e intensa dentro del margen presupuestario que tenemos desde Mancomunidad. Para ello estamos trabajando y el próximo sábado hay un encuentro con 140 agentes de viajes de "Halcon Viajes", que va a ser en Almuñécar y en el que van a participar no solo empresarios de Almuñécar, sino también alguna empresa de la comarca y estaremos presentes con un mostrador de la Costa Tropical. Esta es una de las iniciativas que en los últimos años se estaba realizando con menor frecuencia aquí en destino".

Con respecto a la otra pata de nuestra economía, la agricultura, Rafael nos hablaba del agua, de las canalizaciones de Rules "ayer mismo en Molvízar firmamos las expropiaciones de parte de los terrenos de la estación de los palmares para la cometida de las obras del desglosado 9. Tuve la oportunidad de charlar con varios técnicos de ACUAES, la empresa con la que firmamos el convenio de financiación junto a la Junta de Andalucía en el pasado mes de julio y ya le trasladamos las inquietudes que tenemos con el resto de desglosados. Ellos nos comentaron lo poco que sabían del resto de glosados, pero bueno, tenemos los contactos, seguiremos en contacto con ellos para que nos vayan informando y tocar las puertas que sean necesarias para que esto no se queden en el olvido, ni en ningún cajón guardado, sino que todos los desglosados de la comarca, sean una realidad".







El presidente mancomunado está satisfecho con el año 2023, que "ha sido muy intenso y le ha respetado en la salud, a él y a su familia y a los allegados y muy satisfactorio también laboralmente, donde se han conseguido grandes cosas", nos confesaba.



La Navidad la va a pasar con su familia en Almuñécar y no va a perder la oportunidad de tomar algo con los compañeros de Mancomunidad y

por último le pedimos a Rafa un deseo para el año 2024 y nos dice que "mi deseo no puede ser otro que las infraestructuras de la Costa Tropical. Para 2024 no van a ser una realidad, porque sabemos todos que es imposible, pero que no se quede en el olvido y mi deseo es ese, que se siga trabajando por nuestras infraestructuras tan necesarias para la comarca, y que desde todas las instituciones, la lealtad hacia nuestros vecinos y la sociedad de la comarca, sea esa, que todos tengamos un único objetivo que sea la consecución muy pronta, de las infraestructuras de la costa".

